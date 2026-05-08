Според ПП "демонтажът на модела" се отлага

Асен Василев предупреди управляващите, че ще тръгнат по пагубен път, ако се оправдават с предшествениците си

08 Май 2026
Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че стабилността на управлението ще зависи от това доколко ще изпълни обещанията си към избирателите. Според него те се състоят от "демонтаж на модела", което означава решенията в съдебната система да се взимат така, както пише в закона, както и да се направи така, че парите на данъкоплатците да работят за тяхното благо, а не да "изтичат по схеми".

"В първата му част демонтажът се отлага. Надяваме се не за дълго", констатира Василев.

После посочи, че ПБ може да избере между два пътя, като първият е да обвинява предшествениците си във властта за всичко. "Този път е пагубен. Правилният път е да се види реално какво може да се направи и то да се направи", смята лидерът на ПП.

Като пример напомни, че когато беше служебен премиер, новият финансов министър Гълъб Донев е представил проект на бюджет с 6.4% дефицит, като обяснява, че това е реалното състояние на страната и нищо не може да се направи. А след това е приет бюджет от 3% дефицит. "Въпрос на политически решения, а не на съдба и предначертания", обобщи Василев.

Колегата му Велислав Величков определи състава на кабинета като "странен миш-маш от хора неизвестни, със странни биографии, без доказана експертиза и обвързани с предишни управления". Посочи като пример новия правосъден министър Николай Найденов. "Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава", изтъкна Величков, според когото човекът на този пост е трябвало да бъде най-сериозният знак, че предстоят промени.

"Освен галопиращи цени, в България има и галопираща корупция, с която да се справите", обърна се той към управляващите.

