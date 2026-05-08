ДБ е скептична, че новата власт ще пребори "завладяната държава"

ДБ не смята, че новите управляващи могат да изпълнят задачата, възложена им от избирателите - да демонтират модела на "завладяната държава". Това се разбра от изявлението на един от лидерите на формацията Божидар Божанов. Той посочи, че предвид предложения състав на кабинета и първите изявления на лидерите на мнозинството, в ДБ имат всички основания да са скептични, че тази задача ще бъде изпълнена.

"Едва ли ще видим демонтиране на модела, когато зад някои министри надничат стари икономически интереси", каза Божанов от трибуната в парламента. Като пример посочи присъствието на кадри на ИТН в новата власт.

Той заяви, че ДБ ще участва в избора на Висш съдебен съвет, ще подкрепя политиките за модернизация на страната и за премахване на "корупционните кранчета". Но ще се противопоставя остро на всички опити за "прегрупиране на олигархии", за договорки с бившите управляващи, за "насъскване" на българските граждани едни срещу други, както и за сближаване с Москва заради "имагинерни ползи".

Накрая Божанов каза, че няма да подкрепят кабинета, тъй като избирателите са им отредили ролята на опозиция, но му пожелават успех.

По-остър беше колегата му Ивайло Мирчев. "Да ви изглежда днес моделът притеснен, г-н Радев? На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, по който гледаше и преди", каза той. Според него в кабинета има "много можещи хора, но има бюрократи, лобисти и пропагандисти".

"Ако разграждането на модела не се случва, ще имате много яростна опозиция", предупреди Мирчев управляващите.