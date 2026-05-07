Радев си избра четирима вицепремиери

Очаквано бившият президент и настоящ лидер на ПБ Румен Радев е кандидатът за министър-председател на първата политическа сила. Той представи проект на състав и структура на кабинет пред президента Илияна Йотова, след като тя му връчи мандата за съставяне на правителство.

За отбелязване е, че процедурата се проведе в т.нар. Гербова зала на "Дондуков" 2 - място, запазено за тържествени поводи, което не се използва за срещи с кандидат-премиери.

Йотова пое ангажимента веднага да издаде указ, с който да предложи на парламента да гласува проекта на кабинет. Очаква се това да се случи още утре. ПБ разполага с мнозинство, с което да го одобри.

Радев посочи, че с Йотова са връчили 27 мандата за правителство за 9 години, като президент и вицепремиер, и даде това като пример за политическата нестабилност досега. Той напомни за резултатите от изборите, които му донесоха победа, и обяви, че избирателите са "сложили край на политическата криза", като са дали парламентарно мнозинство на една политическа сила. "За цялата ни демократична история няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите", похвали се той.

Той обеща, че неговото управление ще "пречупи тренда на галопиращите цени"; ще избере нови членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към съвета, което той определи като "възстановяване на справедливостта"; и ще приеме нов държавен бюджет, за който предупреди за очакван "скрит дефицит". Радев заяви, че ПБ работи и по "политики с дългосрочен хоризонт", макар че не даде конкретни примери.

Правителството ще има четирима вицепремиери и 18 министри.

Ето и състава на кабинета:

Румен Радев – министър-председател

Гълъб Донев – вицепремиер и министър на финансите

Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Атанас Пеканов – вицепремиер

Иво Христов - вицепремиер

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи

Димитър Стоянов – министър на отбраната

Велислава Петрова-Чамова – министър на външните работи

Николай Найденов - министър на правосъдието

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика

Георги Вълчев – министър на образованието и науката

Катя Ивкова – министър на здравеопазването

Иван Василев – министър на иновациите и дигиталната трансформация

Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството

Ива Петрова – министър на енергетиката

Георги Пеев – министър на транспорта и съобщенията

Пламен Абровски – министър на земеделието и храните

Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите

Евтим Милошев – министър на културата

Илин Димитров – министър на туризма

Енчо Керязов - министър на младежта и спорта