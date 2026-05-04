ВСС продължава ударните назначения по върховете

МП За да избере своята квота от 11 души в следващия Висш съдебен съвет парламентът трябва да събере мнозинство от 2/3, т.е. 160 депутати. Мандатът на този съвет изтече през октомври 2022 г.

Членовете на Висшия съдебен съвет продължават с ударните назначения на ръководни длъжности в съдебната власт въпреки изтеклия си още през октомври 2022 г. мандат и призивите на редица юристи да престанат. Председателите на съдилища и шефовете на прокуратури са с 5-годишен мандат. По закон съветът трябва да открие процедура в определен срок преди изтичането му. В началото на миналата година парламентът промени Закона за съдебната власт, с които забрани на съвет с изтекъл мандат да избира главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища. Остана обаче възможността да се избират шефове надолу в системата.

За прокуратурите масово се явява само по един кандидат, а покрай избора на шеф на административния съд в Русе се развихри и скандалът "Драго каза".

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на председатели на 26 съдилища, съобщи "Лекс" вчера. Търсят се шефове на окръжните съдилища в Габрово и Силистра, както и на 24 районни съдилища. За една малка част от съдилищата председателите са с изтичащ мандат, но за повечето от тях вече няколко пъти без успех бяха откривани процедури.

Например за Окръжния съд в Габрово и за районните в Берковица, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Мездра, Оряхово, Разлог и Тервел опитите на ВСС да намери председател продължават повече от две години. Желаещи така и не се появяват.

На 22 април, преди Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да открие процедура за избор на окръжен прокурор на Варна, служебният правосъден министър Андрей Янкулов каза на кадровиците, че като се има предвид "заявените политически намерения и сериозно сформираното мнозинство и т.н. за пристъпване към вече толкова очаквания избор на Висш съдебен съвет", може да помислят да оставят изборите на нови шефове за следващия състав на Висшия съдебен съвет.

Той прави уговорката и че временните шефове не са най-доброто положение, но предвид ситуацията е по-добре назначенията да спрат.

Веднага обаче членовете на колегията един през друг скочиха срещу министъра, за да му обяснят, че те просто спазват закона и е проблемно да спрат обявяването на конкурси. Освен това изобщо не било сигурно какво ще реши законодателят. Обясниха му също, че те са с изтекъл мандат от 2022 г. и ако сега спрат да кадруват, всеки може да оспори дали процедурите са законосъобразно проведени.

Междувременно от "Продължаваме промяната" внесоха проект за промени в съдебния закон, в който освен всичко друго се регламентира и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения на съвета.

"Демократична България" също настоява за мораториум до избора на нов състав на ВСС и също внесе такова законодателно предложение в първия работен ден на парламента. "Целта е един изчерпан орган да не продължава да предрешава бъдещето на съдебната власт", казват от формацията и допълват, че това е въпрос на институционална легитимност. "Масовото откриване на конкурси за председатели на съдилища от ВСС с изтекъл мандат създава основателни съмнения за прегрупиране и укрепване на зависимости в системата", казват от ДБ.

С призив за подобен мораториум към новото Народно събрание излязоха и от Инициатива "Правосъдие за всеки".