Янкулов иска уволнение за съдия заради натиск

БГНЕС Андрей Янкулов влиза във ВСС. Служебният министър и екипът му напрягат мнозинството в съвета, като поставят наболелите въпроси в системата, които кадровиците са свикнали да замитат.

Министърът на правосъдието внесе във Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство за оказване на въздействие върху съдия да се оттегли от конкурсна процедура. Това съобщи Министерството на правосъдието.

Става дума за случая със съдията от Административния съд в Русе Ивайло Йосифов, който публично разказа как негов колега - и.ф. председателят на съда Диан Василев, му е предал послание от члена на ВСС Драгомир Кояджиков, че трябва да се оттегли от процедурата по избор на титулярен председател на съда.

В "Сега" сме описвали историята тук:

"Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт "Като съдия и гражданин считам, че е крайно време омертата в съдебната власт да бъде нарушена, а истината за процесите, които подмолно текат в нея и които гражданите на Република България интуитивно усещат, но не могат да докажат, да бъдат извадени наяве, а виновните лица да

Янкулов иска срещу Диан Василев, който междувременно спечели конкурс и се премести в Административен съд - София-област, да има дисциплинарно производство. Само 4 месеца, след като бива назначен в София, Василев вече е командирован във Върховния административен съд. Заповедта за това на и.ф. председателката на съда Мариника Чернева е от 20 февруари и е мотивирана със "служебна необходимост от командироване", съобщи неотдавна Институтът за пазарна икономика.

В предложението се сочи, че Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на член на ВСС върху съдия Ивайло Йосифов. Според изнесените данни в публичното пространство, съдия Василев е съобщил на съдия Иванов, да се оттегли от участието си в конкурса като му е предал информация от името на Драгомир Кояджиков, член на СК на ВСС, че няма да получи подкрепа при гласуването във ВСС. В разговора са отправени и внушения за предрешен изход от процедурата, както и

предупреждения за неблагоприятни последици при несъгласие от страна на Йосифов.

По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното и да разубеди колегата си да разгласява случая, и да сигнализира компетентните органи.

Янкулов пише в предложението си, че независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с члена на ВСС, или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства. В качеството си на административен ръководител той не само не се е дистанцирал от твърдяното влияние, но активно е участвал в неговото предаване към друг съдия, казва служебният министър.

И допълва, че са установени и опити за разубеждаване на засегнатия съдия да разгласява случая и да сигнализира компетентните органи, което само по себе си представлява форма на недопустим натиск и разкрива съзнание за неправомерност на поведението. Така се създава впечатление за стремеж към прикриване на подобни практики и за съществуване на неформални канали за влияние върху кадрови решения.

Според Янкулов за тези си действия и за накърняването на престижа на съдебната власт Василев трябва да бъде наказан с най-тежката дисциплинарна санкция - уволнение.

Колкото до евентуално ангажиране на дисциплинарната отговорност на Драгомир Кояджиков, правомощие да направят това имат членовете на ВСС - група от трима от Съдийската колегия или петима от Пленума. Тъй като Кояджиков е в съвета от квотата на парламента, освобождаването му може да бъде поискано и от 48 депутати. В момента в съвета има едно такова искане - за Йордан Стоев от Прокурорската колегия.