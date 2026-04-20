Правосъдният министър иска спешно отстраняване на Сарафов

С пост във "Фейсбук" служебният правосъден министър Андрей Янкулов поиска спешно отстраняване на продължаващия да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той заема незаконно длъжността от 21 юли м.г. Янкулов смята, че не бива да се чака избор на нов Висш съдебен съвет, каквато заявка даде снощи победителят на изборите Румен Радев. В Прокурорската колегия на този съвет и без това отлежава предложението на служебния министър за дисциплинарно уволнение на Сарафов от системата.

"Вчерашните избори имат както своя голям победител - Прогресивна България, така и своите големи губещи - дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието.

Как от служебното правителство се справихме с основната си задача - организиране на честен вот, трябва да ни оценят гражданите. И тази оценка изглежда недвусмислена.

Оттук-насетне една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа и за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия. ...Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната.

Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на цената на всичко - защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система. Предишното вече видяхме, че не свърши добре за продуциралите го, макар и със закъснение.

Междувременно съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала. Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече.

На Висшия съдебен съвет и в частност неговата прокурорска колегия през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни.

Ще бъде въпрос единствено на воля."