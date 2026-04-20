Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Правосъдният министър иска спешно отстраняване на Сарафов

Днес, 08:51
Служебният правосъден министър Андрей Янкулов
стопкадър
Служебният правосъден министър Андрей Янкулов

С пост във "Фейсбук" служебният правосъден министър Андрей Янкулов поиска спешно отстраняване на продължаващия да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той заема незаконно длъжността от 21 юли м.г. Янкулов смята, че не бива да се чака избор на нов Висш съдебен съвет, каквато заявка даде снощи победителят на изборите Румен Радев. В Прокурорската колегия на този съвет и без това отлежава предложението на служебния министър за дисциплинарно уволнение на Сарафов от системата.

"Вчерашните избори имат както своя голям победител - Прогресивна България, така и своите големи губещи - дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието.

Как от служебното правителство се справихме с основната си задача - организиране на честен вот, трябва да ни оценят гражданите. И тази оценка изглежда недвусмислена.

Оттук-насетне една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа и за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия. ...Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната. 

Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на цената на всичко - защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система. Предишното вече видяхме, че не свърши добре за продуциралите го, макар и със закъснение.

Междувременно съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала. Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече.
На Висшия съдебен съвет и в частност неговата прокурорска колегия през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни.
Ще бъде въпрос единствено на воля."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Янкулов, Борислав Сарафов

Още новини по темата

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"
18 Апр. 2026

Незаконният Сарафов е "дръпнал" в София дело, свързано с Благомир Коцев
17 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Незаконният Сарафов кадрува експерти за Евроджъст
15 Апр. 2026

Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие
09 Апр. 2026

Янкулов: Произнасянето на КС е краят на агонията със Сарафов
08 Апр. 2026

Кабинетът отмени транша от над 2 млн. евро за нова колегия на ВАС
08 Апр. 2026

Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура
07 Апр. 2026

КС поряза вечния мандат на Сарафов
07 Апр. 2026

Иван Брегов: И този път Сарафов ще бъде спасен
05 Апр. 2026

Прокуратурата крие какво е подписвал Сарафов, откакто е незаконен
04 Апр. 2026

Янкулов ще иска наказание и за градския прокурор Русинова
03 Апр. 2026

Политиците чакат мнозинство за смяна на ВСС и главния прокурор
03 Апр. 2026

Министър Янкулов поиска Сарафов да бъде уволнен като прокурор
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа