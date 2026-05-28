Правосъдният министър: Уговорих си среща с Лаура Кьовеши

Трябва да отчетем, че Сарафов вече не е на върха на съдебна система, обяви още Николай Найденов

28 Май 2026Обновена
Николай Найденов
Николай Найденов

"Имаме уговорена среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за 4 юни в нейния офис“, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти. „Искам да обсъдя цялостния процес, свързан с българските делегирани европрокурори, както и информацията, която тя изнесе пред медиите“, обясни той.

Срещата идва след като първо Кьовеши остро атакува българския европрокурор Теодора Георгиева в интервю за Би Ти Ви, а после Георгиева й го върна с право на отговор като я обвини в лъжа.

Министърът на правосъдието Николай Найденов каза миналана седмица в кулоарите на парламента, че е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи допълнителна информация относно твърденията за Теодора Георгиева, процедурата по излъчването ѝ за български делегиран прокурор и обстоятелствата около заеманата от нея длъжност.

Лаура Кьовеши атакува остро Теодора Георгиева
Шефът на европейската прокуратура Лаура Кьовеши много остро атакува българския европрокурор Теодора Георгиева.
СЕГА
17 Май 2026

На 25 септември миналата година главният прокурор на Европейския съюз (ЕС) информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия, че колегията на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева, вследствие на което тя бе временно отстранена. 

Теодора Георгиева обвини Лаура Кьовеши в лъжа
Българският европрокурор Теодора Георгиева обвини ръководителката на Европрокуратурата Лаура Кьовеши в лъжа. Тя направи това в право на отговор до Би Ти Ви по повод интервюто на Кьовеши от миналата неделя в предаването "120 минути".
СЕГА
24 Май 2026

Николай Найденов обяви и, че не би поздравил Борислав Сарафов за оставката като директор на националното следствие и зам.главен прокурор по разследването, защото очакванията са били други - да напусне изобщо съдебната система.

"Всъщност, господин Сарафов може да напусне по всяко време. Има и решение на Конституционния съд в тази насока. По отношение на това дали би получил 20 заплати или не, това не е въпрос, който следва да бъде зададен към мен. Не министърът на правосъдието дава тези 20 заплати, а и говорим за хипотези.“, каза още той.

Министърът подчерта, че оставката сама по себе си не променя състоянието на прокуратурата : „Всъщност обаче оставката е факт. Поне като директор на НСлС това действително е личен акт и аз не бих искал да го коментирам повече.“

Той допълни, че не приема тезата за „изненада“ от развоя на събитията и че институциите трябва да се ръководят от фактите: „Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Всъщност трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система.“

По думите му всички последващи действия по случая вече са в рамките на институционални и съдебни процедури: „Оттук нататък процедурата продължава и тя как ще приключи или ще продължи зависи от органите, които са овластени да решат този въпрос. Не бих искал да вкарвам повече политика в него, тъй като оттук нататък според мен е редно да се реши в съда.“

Министърът потвърди, че е подал жалба до Върховния административен съд и изрази очакване тя да бъде уважена, но подчерта ролята на съда като арбитър: „Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи.“

Той допълни, че според него мотивите за дисциплинарно производство са достатъчно ясни и трябва да бъдат разгледани по същество.

