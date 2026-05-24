Теодора Георгиева обвини Лаура Кьовеши в лъжа

Българският европрокурор Теодора Георгиева обвини ръководителката на Европрокуратурата Лаура Кьовеши в лъжа. Тя направи това в право на отговор до Би Ти Ви по повод интервюто на Кьовеши от миналата неделя в предаването "120 минути".

В интервюто Кьовеши много остро, с непривична директност и гневен тон разказа какво точно се е случило през последната година около проверките на Георгиева, довели до искането за нейното дисциплинарно освобождаване.

В правото си на отговор Георгиева твърди, че Кьовеши без никакви доказателства е направила изявление за натиск от страна на българското правителство за нейното назначение за европейски прокурор. "Назначението ми е извършено в съответствие с Рекламент на ЕС и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на ЕС ... Поради това твърдението за "натиск" не отговаря на истината", пише в своя защита Георгиева и добавя, че всички въпроси, свързани с нейното назначение, следва да се отправят към органа по назначението - Съвета на ЕС.

Според Георгиева не отговаря на истината и твърдението, че колегията на Европрокуратурата за втори път се занимава с нея. "Срещу мен няма друго дисциплинарно производство", твърди тя.

"Не отговаря на истината и твърдението на Кьовеши, че съм е предложена единодушно за уволнение, защото има въздържали се прокурори", посочва още в правото си на отговор Георгиева. Тя твърди, че дисциплинарният съвет от бивши съдии на ЕС е предложил най-леката мярка "Мъмрене", а не освобождаване от длъжност.

Георгиева посочва, че в дисциплинарното производство са използвани материали от предварително производство на българската прокуратура, но те не са й били предявени. "Това представлява съществено нарушение на правото ми на защита и опорочава цялата процедура - обстоятелство, което съм изложила и в жалбата си до съда на ЕС", пише още българската европрокурорка.