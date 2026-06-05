Кьовеши: Не политизирайте избора на българския европрокурор

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши "призова българските власти да се въздържат от политизиране на процеса на подбор и да го завършат възможно най-бързо, в съответствие с приложимата правна рамка". Това стана по време на среща днес в Люксембург между Кьовеши и министъра на правосъдието на България Николай Найденов.

Според официалното съобщение основната тема на дискусията е била беше забавянето на назначаването на новия европейски прокурор от България и негативните последици, които това ще доведе до ефективността на работата на ЕППО.

Министър Найденов подчертал, че ще поддържа баланс между бързина, прозрачност и отчетност при избора на европрокурор.

Накрая на срещата били обменени мнения за сътрудничеството между Българското министерство на правосъдието и ЕППО по законодателни въпроси, свързани с мандата на ЕППО, включително мерки, насочени към засилване на борбата с ДДС измамите.

"СЕГА" припомня:

Само преди дни "Сега" писа, че по всичко личи, че България ще остане без свой представител в Колегията на европейската прокуратура след 29 юли т.г., когато изтича мандатът на Теодора Георгиева. Така или иначе тя е отстранена от длъжност вече повече от година, но поне формално в момента на мястото има титуляр.

И докато краят на мандата на Георгиева е вече на хоризонта, то изборът на приемника ѝ тъне в неизвестност. Последна дума за това кой да е европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Кабинетът "Желязков" номинира Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Служебното правителство на Андрей Гюров обаче оттегли номинациите им и отвори нова процедура по подбор.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Кандидатите в новата процедура, която беше отворена, трябваше да станат ясни на 11 май. И досега обаче такава информация няма. Причината е висящото дело пред Върховния административен съд, в което са обединени жалбите на Беличев, Райдовска и Петков срещу оттеглянето им. То е насрочено за разглеждане за 10 юни, показа проверка на "Сега", като ВАС е отхвърлил исканията за спиране на изпълнението на решението на кабинета "Гюров". "До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт изпълнението на процедурата не може да продължи", казва правосъдният министър Николай Найденов в отговор на депутатски въпрос от ДБ.