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Правосъдният министър: В съдебната система има семейни зависимости

Туморът в съдебната система трябва да се лекува не с хомеопатия, а със скалпел, заканва се Николай Найденов

24 Юни 2026
Николай Найденов
БГНЕС
Николай Найденов

В съдебната система има зависимости, включително и семейни. Това обяви правосъдният министър Николай Найденов в интервю за Би Ти Ви. "Хората в системата се държат като едно семейство, а понякога са и буквално такова семейство", каза още министърът на правосъдието.

"Трябва да се видят тези зависимости, да се види този тумор, който е обхванал съдебната система, къде са неговите метастази, защото той пречи на работата", заяви Найденов и патетично каза, че това се лекувало не с хомеопатия, а само със скалпел. 

Правосъдният министър твърди, че Пепи Еврото и Нотариуса са само върхът на айсберга и "Прогресивна България" имала план как да влезе по-дълбоко под повърхността.

Правосъдният министър обяви, че било несериозно ГЕРБ да им предлагат празен чек и гласовете си за бъдещия нов ВСС и за инспектората на ВСС. За тях трябват 160 гласа, а ПБ има само 131. Затова и чрез Владислав Горанов ТЕРБ обяви, че ще дадат техните гласове, за който предложи партията на Радев. Сега обаче правосъдният министър обяви, че това било като даровете на данайците.

Найденов защити отказа на ПБ да гласува разпоредба, според която бъдещите членове на ВСС предварително да декларират дали членуват в тайни общества и дали имат офшорни сметки, защото това били пиар промени. 

Правосъдният министър коментира и скандала с масовото подслушване и следене на магистрати. Според него притеснителното е не че са използвани СРС, а че те не са довели до обвинения, обвинителни актове и присъди. Той предположи, че събраното стои някъде по чекмеджетата и се използва за изнудване, контрол и натиск.

Найденов твърди, че олигархията е настанена и в съдебната система. Той обяви, че имало съдебна номенклатура и вечни началници в съдебната власт. "Време е в тази област да настъпи промяна и един съдия, един магистрат, който цял живот е управлявал един съд или прокуратура, да слезе малко и да правораздава", заяви още правосъдният министър.

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Ключови думи:

Николай Найденов, министър на правосъдието

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