Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шеф в МВР е подал сигнал срещу апелативен прокурор за натиск

Инспекторатът към ВСС го върнал като нередовен, твърди правосъдният министър

31 Май 2026
Правосъдният министър Николай Найденов.
Скрийншот видео БНТ
Правосъдният министър Николай Найденов.

Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за БНТ. Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал, каза Найденов. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен. 

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор", твърди Найденов.

"Това, което ме учуди, е, че този сигнал е адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на него. Той е много подробен и изключително обстоятелствен. Въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения", обясни министърът. 

Правосъдният министър подчерта, че въпросният сигнал е от месец април 2026 г. "По сигнала са предприети действия от г-н Янкулов, който го е препратил както до тогавашния министър на вътрешните работи Емил Дечев, така и до Върховната касационна прокуратура. Към настоящия момент обаче изглежда няма последващо развитие по случая - поне на мен не ми е известно такова", допълни той.

"В сигнала се съдържат сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на апелативния прокурор. Не бих искал да влизам в повече подробности, но сигналът е изключително притеснителен", твърди министърът.

Правосъдният министър подчерта, че ако подобни сигнали остават необработени и без отговор от институциите, които трябва да защитават подателите на сигналите, самата функция по подаването им се обезсмисля. "Тогава случаи като тези с прокурорския син, с апелативния прокурор и с Пепи Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система", допълни Найденов.

Според министъра, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции. "Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол", твърди той.

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона "Магнитски" заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени.  "Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни, тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име", смята шефът на МП.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никалй Найденов, министър на правосъдието

Още новини по темата

Правосъдният министър: Уговорих си среща с Лаура Кьовеши
28 Май 2026

Правосъдният министър поиска наказания за 4-ма нотариуси
14 Окт. 2025

Пред КС Гешев се обяви за недосегаем
19 Яну. 2022

И новият правосъден министър ще работи за озаптяване на Гешев
11 Дек. 2021

Скопие отне лиценза на фирмата собственик на изгорелия автобус
24 Ноем. 2021

САЩ спряха изпълнението на 2500 смъртни присъди

02 Юли 2021

Десислава Ахладова смени Данаил Кирилов като министър на правосъдието
03 Септ. 2020

Съдът в Страсбург няма да спре да работи по жалби срещу България
21 Март 2020

Кирилов се опитва да притиска ЕК с нови заплахи за оставка
10 Септ. 2019

Румъния наказа с уволнение министъра на правосъдието

19 Апр. 2019

Данаил Кирилов се гордее със законотворчеството си
06 Апр. 2019

Данаил Кирилов ще е министър на правосъдието
04 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса