Шеф в МВР е подал сигнал срещу апелативен прокурор за натиск

Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в интервю за БНТ. Сигналът е бил адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на този сигнал, каза Найденов. Въпреки написаното в него, от Инспектората са го върнали като нередовен.

"Ако данните се окажат верни, които са изнесени в този сигнал, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения - за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор", твърди Найденов.

"Това, което ме учуди, е, че този сигнал е адресиран до Инспектората, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но като че ли Инспекторатът не е реагирал на него. Той е много подробен и изключително обстоятелствен. Въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен, тъй като подателят не е посочил своя ЕГН и не е описал в достатъчна степен обстоятелствата, свързани с твърдените нарушения", обясни министърът.

Правосъдният министър подчерта, че въпросният сигнал е от месец април 2026 г. "По сигнала са предприети действия от г-н Янкулов, който го е препратил както до тогавашния министър на вътрешните работи Емил Дечев, така и до Върховната касационна прокуратура. Към настоящия момент обаче изглежда няма последващо развитие по случая - поне на мен не ми е известно такова", допълни той.

"В сигнала се съдържат сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и за искане на лични услуги, свързани с член на семейството на апелативния прокурор. Не бих искал да влизам в повече подробности, но сигналът е изключително притеснителен", твърди министърът.

Правосъдният министър подчерта, че ако подобни сигнали остават необработени и без отговор от институциите, които трябва да защитават подателите на сигналите, самата функция по подаването им се обезсмисля. "Тогава случаи като тези с прокурорския син, с апелативния прокурор и с Пепи Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система", допълни Найденов.

Според министъра, през последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и каквато и да е визия. Затова и се създава нова антикорупционна комисия с разследващи функции. "Създаваме нова комисия, с различни процедури за избор, които гарантират нейната независимост, с хора, които, преди да бъдат назначени, ще бъдат подложени на съответните тестове за интегритет за тяхната лоялност и в крайна сметка ще има преходен период, в който тези функции ще бъдат осъществявани съвмество с органите, които досега са ги осъществявали - от една страна, за да се създаде капацитет, от друга страна да има взаимен контрол", твърди той.

Правосъдният министър коментира и новината за преразглеждането на санкциите на Александър Манолев и санкциите по закона "Магнитски" заради съмнение в обективността на данните, заради които санкциите са наложени. "Подобни действия трябва да намерят място и в извършването на подобни проверки на национално ниво, така че ако действително има такива данни, тези лица да понесат отговорност на национално ниво. И разбира се, ако няма такива данни, ако се окажат неверни, те да получат своеобразна реабилитация на накърненото си добро име", смята шефът на МП.