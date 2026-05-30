Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Петьо Еврото вече има достъп до всяко съдебно е-дело като адвокат

Електронният подпис ще отваря на адвокатите възможността да четат всичко в Единния портал за електронно правосъдие

30 Май 2026Обновена
Петьо Еврото е в неизвестност от години, но в регистрите стои като "практикуващ" адвокат. На снимката е с Емилия Русинова - сегашната градска прокурорка, пред "Осемте джуджета".
АКФ
Петьо Еврото е в неизвестност от години, но в регистрите стои като "практикуващ" адвокат. На снимката е с Емилия Русинова - сегашната градска прокурорка, пред "Осемте джуджета".

Всеки адвокат в България вече има достъп до всички съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) до всички съдебни дела. Това съобщава Висшия адвокатски съвет на гилдията. Достъпът е от 27 май. Той изключва дела, съдържащи специфична чувствителна информация като процедури по осиновяване, търговски тайни, обезпечения и др.

Досега адвокатите имаха електронен достъп само до делата, по които са упълномощени и то след нарочно искане и разрешение. Вече ще имат пълен достъп до всякакви дела, като в ЕПЕП има абсолютно всичко - разпити, експертизи, протоколи от заседания, актове и пр.

Тази възможност е резултат от множество срещи и обсъждания между представители на Висшия адвокатски съвет, представители на Висшия съдебен съвет и "Информационно обслужване" АД, обясняват от Висшия съдебен съвет.

Лидерът на групата за влияние в съдебната власт "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, също е вписан адвокат. Според регистъра на адвокатите той е действащ адвокат от Видинската колегия. През годините адвокатурата е приютявала без възражения не един юрист със спорна репутация, както и магистрати, напуснали със скандали или уволнени от системата.

Достъпът до електронни дела е възможен в десктоп версията на ЕПЕП, с оглед изискването всеки адвокат да удостовери самоличността си с Квалифициран електронен подпис (КЕП), а системата на ЕПЕП чрез автоматична проверка в Единния адвокатски регистър (ЕАР) въз основа на извършената интеграция между регистрите, да удостовери качеството "адвокат", се казва в съобщението на Висшия адвокатски съвет.

За контрол и проследимост на достъпа до дела, по които адвокатите извършват електронни справки, без да са процесуални представители, за всяко разгледано от адвокат дело се запазва информация в електронен регистър на достъпа.

Според Висшия адвокатски съвет това техническо решение е полезно за всички участници в съдебните производства. Адвокатите ще имат бърз и удобен електронен достъп до делата без необходимост от физически справки в съдебните сгради. Ще спестява време и документооборот в процедурите по определяне на служебни защитници и предоставяне на правна помощ. Ще съкрати и времето за обработката на заявления за достъп до дела и предоставянето на справки по дела, които правят съдебните служители.

"Надяваме се, че електронният достъп до делата, ще улесни работата на всички български адвокати и вярваме, че правото ще бъде упражнявано добросъвестно и с необходимата отговорност към правата и законните интереси на всички участници в съдебните производства", завършва Висшият адвокатски съвет.

РЕАКЦИЯ

"Пореден саботаж от делегитимирания Висш съдебен съвет и конкретно хората на Пеевски", коментира във Фейсбук съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. Според него "това може да доведе до теч на информация, свързана с търговска тайна, лични данни, адвокатски възнаграждения и какво ли още не". По негова информация няма защита от автоматизирано обхождане и сваляне на документи (скрейпинг).

Божанов казва, че промяната е обоснована с текст от Закона за адвокатурата, "който не е променян от 2012 г. досега, което е абсурдно - ВСС пак тълкува закона превратно".

"Това не значи, че адвокатите не бива да имат достъп до дела, по които не са упълномощени - това се налага в редица случаи. Но е видимо, че не е направена адекватна оценка, тъй като в електронна среда рисковете от масово извличане на информация в оригинал са значително по-големи спрямо правото да си водиш бележки по дела в деловодство", допълва той и призовава ВСС незабавно да отмени промяната и да направи адекватна оценка на въздействието, а "Информационно обслужване" да ограничи възможността от автоматизирано сваляне, ако такава е налице.

"Още в понеделник ще внесем промяна в Закона за съдебната власт (който е на етап между 1-во и 2-ро четене), с която на отиващия си ВСС ще бъде забранено да прави промени по информационните системи без предварително съгласуване с министъра на правосъдието и министъра на иновациите и дигиталната трансформация", заканва се още опозиционният лидер.

Скрийншот от днес от общодостъпния регистър на адвокатите в страната.
Скрийншот от днес от общодостъпния регистър на адвокатите в страната.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Висш адвокатски съвет, Петьо Петров - Еврото

Още новини по темата

Дечев: Петьо Еврото е имал интерес и към кадруването в МВР
28 Апр. 2026

Съдът отказа очна ставка с прокурор по делото срещу Петьо Еврото
15 Апр. 2026

Градската прокурорка почти отрече връзки с Еврото
06 Апр. 2026

Българската европрокурорка: Няколко пъти съм била в "Осемте джуджета"
08 Март 2026

Слага се край на вписването на адвокати без изпит
28 Яну. 2026

Бившият шеф на спецпрокуратурата не знае за златото от "Осемте джуджета"
21 Яну. 2026

И от гроба Нотариуса прави за смях МВР и прокуратурата
03 Яну. 2026

ВСС покри магистратите, замесени с Нотариуса и Пепи Еврото
23 Дек. 2025

И осемте джуджета заживели щастливо
05 Ноем. 2025

Бившата жена на Петьо Еврото твърди, че дала 5 кг злато на Иван Гешев

30 Окт. 2025

Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото
14 Окт. 2025

Петьо Петров - Еврото излезе чист от дело за вреди от лъжесвидетелстване
15 Авг. 2025

Свидетел даде на съда адреса в Солун на много издирвания Пепи Еврото
23 Юни 2025

Приближен на Гешев: Сам поръчваше критични статии срещу себе си
04 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса