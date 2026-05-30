Петьо Еврото вече има достъп до всяко съдебно е-дело като адвокат

АКФ Петьо Еврото е в неизвестност от години, но в регистрите стои като "практикуващ" адвокат. На снимката е с Емилия Русинова - сегашната градска прокурорка, пред "Осемте джуджета".

Всеки адвокат в България вече има достъп до всички съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) до всички съдебни дела. Това съобщава Висшия адвокатски съвет на гилдията. Достъпът е от 27 май. Той изключва дела, съдържащи специфична чувствителна информация като процедури по осиновяване, търговски тайни, обезпечения и др.

Досега адвокатите имаха електронен достъп само до делата, по които са упълномощени и то след нарочно искане и разрешение. Вече ще имат пълен достъп до всякакви дела, като в ЕПЕП има абсолютно всичко - разпити, експертизи, протоколи от заседания, актове и пр.

Тази възможност е резултат от множество срещи и обсъждания между представители на Висшия адвокатски съвет, представители на Висшия съдебен съвет и "Информационно обслужване" АД, обясняват от Висшия съдебен съвет.

Лидерът на групата за влияние в съдебната власт "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, също е вписан адвокат. Според регистъра на адвокатите той е действащ адвокат от Видинската колегия. През годините адвокатурата е приютявала без възражения не един юрист със спорна репутация, както и магистрати, напуснали със скандали или уволнени от системата.

Достъпът до електронни дела е възможен в десктоп версията на ЕПЕП, с оглед изискването всеки адвокат да удостовери самоличността си с Квалифициран електронен подпис (КЕП), а системата на ЕПЕП чрез автоматична проверка в Единния адвокатски регистър (ЕАР) въз основа на извършената интеграция между регистрите, да удостовери качеството "адвокат", се казва в съобщението на Висшия адвокатски съвет.

За контрол и проследимост на достъпа до дела, по които адвокатите извършват електронни справки, без да са процесуални представители, за всяко разгледано от адвокат дело се запазва информация в електронен регистър на достъпа.

Според Висшия адвокатски съвет това техническо решение е полезно за всички участници в съдебните производства. Адвокатите ще имат бърз и удобен електронен достъп до делата без необходимост от физически справки в съдебните сгради. Ще спестява време и документооборот в процедурите по определяне на служебни защитници и предоставяне на правна помощ. Ще съкрати и времето за обработката на заявления за достъп до дела и предоставянето на справки по дела, които правят съдебните служители.

"Надяваме се, че електронният достъп до делата, ще улесни работата на всички български адвокати и вярваме, че правото ще бъде упражнявано добросъвестно и с необходимата отговорност към правата и законните интереси на всички участници в съдебните производства", завършва Висшият адвокатски съвет.

РЕАКЦИЯ

"Пореден саботаж от делегитимирания Висш съдебен съвет и конкретно хората на Пеевски", коментира във Фейсбук съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. Според него "това може да доведе до теч на информация, свързана с търговска тайна, лични данни, адвокатски възнаграждения и какво ли още не". По негова информация няма защита от автоматизирано обхождане и сваляне на документи (скрейпинг).

Божанов казва, че промяната е обоснована с текст от Закона за адвокатурата, "който не е променян от 2012 г. досега, което е абсурдно - ВСС пак тълкува закона превратно".

"Това не значи, че адвокатите не бива да имат достъп до дела, по които не са упълномощени - това се налага в редица случаи. Но е видимо, че не е направена адекватна оценка, тъй като в електронна среда рисковете от масово извличане на информация в оригинал са значително по-големи спрямо правото да си водиш бележки по дела в деловодство", допълва той и призовава ВСС незабавно да отмени промяната и да направи адекватна оценка на въздействието, а "Информационно обслужване" да ограничи възможността от автоматизирано сваляне, ако такава е налице.

"Още в понеделник ще внесем промяна в Закона за съдебната власт (който е на етап между 1-во и 2-ро четене), с която на отиващия си ВСС ще бъде забранено да прави промени по информационните системи без предварително съгласуване с министъра на правосъдието и министъра на иновациите и дигиталната трансформация", заканва се още опозиционният лидер.