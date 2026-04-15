Съдът отказа очна ставка с прокурор по делото срещу Петьо Еврото

БГНЕС Делото срещу Петров се гледа в негово отсъствие. Той е в неизвестност от края на май 2023 г.

Софийският градски съд отхвърли искането за очна ставка между Илия Златанов - една от жертвите на мрежата "Осемте джуджета", и прокурор Димитър Франтишек. Прокурорът категорично отрича да се е срещал или да е познавал Илия Златанов, докато Златанов разказа под клетва за многократни срещи с него. Според съда това не е важно, обясни пред журналисти адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, след заседанието по делото срещу бившия следовател Петьо Петров - Еврото.

Това стана ясно днес след поредното заседание по делото за документна измама в особено големи размери, което се води задочно срещу лидера на "Осемте джуджета" Петров, защото той е в неизвестност. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Според обвинението Петров е използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски. Прокуратурата твърди, че с тези подправени документи Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Това дело е единствената "отломка" от аферата "Осемте джуджета", която прокуратурата внесе в съда. Всички други подозрения за влияние в системата, за участие на висши представите на прокуратурата в търговия с дела и т.н., потънаха в небитието.

Минчо Спасов днес обясни, че съдът е уважил и заявеното при разпита на следователя Орхан Юсеинов, който в показанията си по време на разследването е казал, че от Франтишек е получил указания къде да търси, в коя стая и в кое чекмедже, златните монети, открити при претърсванията през 2020 г., предава БТА.

Франтишек е назначен за наблюдаващ прокурор по това дело в деня на претърсванията в 11:05 ч. на обяд. След това той е изпратил запитване до МВР, откъдето са му изпратили справка, в основа на която е поискал от съда разрешението за обиск. Той е занесъл разрешението лично и е присъствал на обиска. Казал е на следователя, че има оперативна информация, но в справката от МВР има само сведение, че Златанов не притежава оръжие, допълни Спасов.