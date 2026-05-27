Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Частен съдебен изпълнител e осъден за престъпление по служба

Според прокуратурата и съда той е нарушил няколко свои задължения

Днес, 20:04
Илияна Кирилова

Частен съдебен изпълнител е осъден по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен, като е признат за виновен в престъпления по служба. С това се похвалиха официално от държавното обвинение.

Той е бил обвинен от прокуратурата и съдът е приел, че той е нарушил много свои задължения. Той не е уведомил взискател за предприемане на действия по отношение на възбранени имоти в негова полза. Нарушил е и Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители, като не уведомил съдия-изпълнителя, вписал предходна възбрана.

Според прокуратурата и съда, той не е съставил протокол за предявяване на оценката на обявената за опис дата, с което не е дал възможност на страните да я оспорят. Отделно не е попълнил в служебния архив входящ номер и дата на приемане на експертизата на вещото лице, което води до невъзможност да бъде доказана действителната дата на постъпването ѝ по делото.

Тези нарушения са осъществени от него с цел да набави за друго лице облага и от това са настъпили немаловажни вредни последици за трима взискатели по изпълнителното дело, разказва прокуратурата.

С присъда по внесения обвинителният акт от Окръжна прокуратура-Плевен Окръжен съд-Плевен е наложил на частния съдебен изпълнител наказание една година лишаване от свобода, което е отложено с изпитателен срок от три години. Това означава, че присъдата е условна.

Тя не е влязла в сила и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

частен съдебен изпълнител, прокуратура, присъда

Още новини по темата

Съдебен шеф осъди прокуратурата да му плати 200 000 лв.
24 Май 2026

Двама откраднаха 100 000 евро и ги изхарчиха за кредити и дрога
19 Май 2026

31 г. след кражба прокурор уведоми журналистка, че делото е прекратено
27 Апр. 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"
18 Апр. 2026

Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ
09 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ
06 Апр. 2026

Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача
06 Апр. 2026

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

Прокуратурата ще плаща над 100 000 евро на шеф на военното разузнаване
23 Март 2026

Прокуратурата пусна електронни адреси за сигнали за изборите
20 Март 2026

Висш общински служител е арестуван с подкуп във Варна
10 Март 2026

Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

25 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса