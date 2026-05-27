Частен съдебен изпълнител e осъден за престъпление по служба

Частен съдебен изпълнител е осъден по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Плевен, като е признат за виновен в престъпления по служба. С това се похвалиха официално от държавното обвинение.

Той е бил обвинен от прокуратурата и съдът е приел, че той е нарушил много свои задължения. Той не е уведомил взискател за предприемане на действия по отношение на възбранени имоти в негова полза. Нарушил е и Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители, като не уведомил съдия-изпълнителя, вписал предходна възбрана.

Според прокуратурата и съда, той не е съставил протокол за предявяване на оценката на обявената за опис дата, с което не е дал възможност на страните да я оспорят. Отделно не е попълнил в служебния архив входящ номер и дата на приемане на експертизата на вещото лице, което води до невъзможност да бъде доказана действителната дата на постъпването ѝ по делото.

Тези нарушения са осъществени от него с цел да набави за друго лице облага и от това са настъпили немаловажни вредни последици за трима взискатели по изпълнителното дело, разказва прокуратурата.

С присъда по внесения обвинителният акт от Окръжна прокуратура-Плевен Окръжен съд-Плевен е наложил на частния съдебен изпълнител наказание една година лишаване от свобода, което е отложено с изпитателен срок от три години. Това означава, че присъдата е условна.

Тя не е влязла в сила и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново.