Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"

Карикатуристът е подписал предупредителен протокол

Днес, 10:42
Престъпление и наказание - не по Достоевски, а реално.
Престъпление и наказание - не по Достоевски, а реално.

Прокуратурата е наредила проверка на художника и карикатуриста на "Сега" Христо Комарницки заради шеговит пост във "Фейсбук". Затова вчера той е бил извикан в Икономическа полиция, за да пише обяснения. При "спявката" полицаите са дали ясно да се разбере, че не могат да не реагират, длъжни са.

"Подписах предупредителен протокол, че няма да нарушавам избирателните права на гражданите", съобщи Комарницки в социалната мрежа след явяването пред МВР. В сведението е описал, че по сатиричен начин е осмял невежеството на някои групи в обществото, подвластни на пропаганда и конспирации.

Постът е от преди 4 дни. "ВАЖНО!!!СПОДЕЛЯЙТЕ ПО ГРУПИТЕ!!! ЕДНА ДОБРА ПОЗНАТА НА БРАТОФЧЕДА РАБОТИ В ЦИК И ОТ НЕЯ РАЗБРАХ ЧЕ ТРЯБВА ДА ПИШЕМ НА БЮЛЕТИНАТА С СИН ХИМИКАЛ !!!ЗА ЛЕВА!!! С ПЕЧАТНИ БУКВИ НЕ РАКОПИСНО! ТОВА СЕ ЗАЧИТА ЗА РЕФЕРЕРЕНДОМ ПРОТИВ ШИТКОИНА И АВТОМАТИЧНО НИ ВРЪЩАТ ЛЕВЧЕТО! НО ТОВА ГО КРИЯТ ОТ НАРОДА ПО ЗАПОВЕД НА УРСУЛАТА! СПОДЕЛЯЙТЕ ДА СИ ВЪРНЕМ ЛЕВА!!!!ЗА ЛЕВА!!!", гласи той. 

Активността на прокуратурата срещу художника е на фона на бездействието ѝ срещу множеството данни от МВР към нея за купуване на гласове. Почти всички арестувани с пари и със списъци с избиратели бяха пуснати от прокуратурата, която даже започна да проверява полицейски служители, че са си свършили работата. Вчера премиерът Андрей Гюров обяви, че е предадена информация за евентуални престъпления за 40 души с имунитет -  кандидат-депутати и действащи депутати. Те могат да бъдат разследвани само ако главният прокурор Борислав Сарафов им поиска имунитета и той бъде свален. "МВР каза - колеги, не се прибирайте. Още чакаме да чуем от прокуратурата - колеги, не ги пускайте", заяви Гюров.

Очевидно, прокурорските усилия отиват в друга посока.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Христо Комарницки, прокуратура, Борислав Сарафов, Сега, Фейсбук, проверка, полиция, икономическа полиция, СДВР

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?