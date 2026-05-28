Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 1000 пратки с дрога са хванати в куриерски фирми

Те са поръчвани и от деца, а са изпращани от онлайн платформи, базирани в страни от ЕС, обявиха от митницата и прокуратурата

Днес, 15:05
Прокурор Десислава Петрова и зам.шефът на митниците Стефан Бакалов
Скрийншот видео
Прокурор Десислава Петрова и зам.шефът на митниците Стефан Бакалов

Над 1000 пратки с наркотици, поръчвани и от деца, са заловени в куриерски фирми при операция "Хидра" и то само за дни. Това обявиха на брифинг Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници" и  Десислава Петрова - зам.градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура.

Под различна форма те са доставяни с поръчки от онлайн платформи, базирани в страни от Европейския съюз, където  има по-либерален режим за дрогата.

Операцията в България проведена в отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици в рамките на Европейския съюз, обяви Бакалов. Извършени са над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е откриването и задържането на пратки с наркотични вещества под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

Обект на засилените инспекции са и други субстанции от типа на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди, както и канабис продукти, предназначени основно за употреба от деца в тийнейджърска възраст. Техните пратки били взимани от родителите, които обявявали, че не знаят какво има в тях. На въпрос как деца поръчват след като има възрастови ограничения, от митниците казаха, че както било известно, това лесно се преодолявало.

Разследванията се провеждат под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура. Агенция „Митници“ напомни, че трафикът на наркотични вещества през границата на страната, дори и в рамките на ЕС, както и всички действия, извършвани с психоактивни вещества на територията на страната, водят до наказателна или административна отговорност.

Проверките на куриерски и пощенски пратки от митническите органи се извършват на основание закона за митниците с цел предотвратяване на митнически нарушения и престъпления, и по-специално – противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества, обясниха от ведомството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наркотици, Хидра, Стефан Бакалов, Десислава Петрова, митници, прокуратура

Още новини по темата

Частен съдебен изпълнител e осъден за престъпление по служба
27 Май 2026

Шефът на наркоотдела се издигна до зам.-директор на митниците
27 Май 2026

Съдебен шеф осъди прокуратурата да му плати 200 000 лв.
24 Май 2026

Двама откраднаха 100 000 евро и ги изхарчиха за кредити и дрога
19 Май 2026

Демерджиев обяви мегаоперация срещу наркотици и надценки
13 Май 2026

Разбита е схема за теглене на заеми онлайн с фалшиви лични карти
04 Май 2026

31 г. след кражба прокурор уведоми журналистка, че делото е прекратено
27 Апр. 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

Прокуратурата проверява Комарницки за шега във "Фейсбук"
18 Апр. 2026

МВР ще тества служителите си за наркотици
18 Апр. 2026

Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ
09 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ
06 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса