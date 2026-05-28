Над 1000 пратки с дрога са хванати в куриерски фирми

Над 1000 пратки с наркотици, поръчвани и от деца, са заловени в куриерски фирми при операция "Хидра" и то само за дни. Това обявиха на брифинг Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници" и Десислава Петрова - зам.градски прокурор на София и говорител на Софийска градска прокуратура.

Под различна форма те са доставяни с поръчки от онлайн платформи, базирани в страни от Европейския съюз, където има по-либерален режим за дрогата.

Операцията в България проведена в отговор на лавинообразното нарастване на трафика на наркотици в рамките на Европейския съюз, обяви Бакалов. Извършени са над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми. Основен акцент в действията на митническите служители е откриването и задържането на пратки с наркотични вещества под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса.

Обект на засилените инспекции са и други субстанции от типа на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди, както и канабис продукти, предназначени основно за употреба от деца в тийнейджърска възраст. Техните пратки били взимани от родителите, които обявявали, че не знаят какво има в тях. На въпрос как деца поръчват след като има възрастови ограничения, от митниците казаха, че както било известно, това лесно се преодолявало.

Разследванията се провеждат под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура. Агенция „Митници“ напомни, че трафикът на наркотични вещества през границата на страната, дори и в рамките на ЕС, както и всички действия, извършвани с психоактивни вещества на територията на страната, водят до наказателна или административна отговорност.

Проверките на куриерски и пощенски пратки от митническите органи се извършват на основание закона за митниците с цел предотвратяване на митнически нарушения и престъпления, и по-специално – противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества, обясниха от ведомството.