Шефът на наркоотдела се издигна до зам.-директор на митниците

Георги Господинов пък се връща като ръководител на Митнически пункт "Капитан Андреево"

Днес, 11:29
Шефът на наркотиците в митниците Стефан Бакалов се издигна до зам.директор на митниците, а Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт "Капитан Андреево". Това става ясно от очи;иално съобщение на ведомството.
Бакалов, който е дългогодишен ръководител на звеното за борба с дрогата в агенцията и е известен от многобройните си телевизионни участия по различни поводи, е назначен за зам.-директор на митниците със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев.

Бакалов има над 35 години стаж в системата на Агенция „Митници“ в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел „Борба с наркотрафика“. Магистър е по „Международни отношения“. Преминал е множество международни обучения - в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците  в Куантико (САЩ), в Сикрет Сървиз и други, както  в различни европейски държави. Представител е на Агенция „Митници“ в групата „Помпиду“ към Съвета на Европа. В ролята си на експерт към ООН – Офис за наркотици и престъпления (UNODC) има десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа по мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.

"Назначаването му е в съответствие с приоритетите на Агенция „Митници“ за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишена координация с националните и международни правоприлагащи органи и развитие на административния и на оперативния капацитет на митниците в областта на борбата с митническите нарушения и престъпления", пише в официалното съобщение.


Георги Господинов пък се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево. Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода 2021 г. - 2024 г. е титулярен ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на Митница Бургас, включително като ръководител на Митнически пункт Пристанище Бургас- Център.  Има диплома по публична администрация. Магистърската му степен е по национална сигурност с тема „Същност на митническия контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове“, твърдят от митниците

