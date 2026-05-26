Кметът на Варна се закани да събори "незаконния град"

Скандалът с незаконното изграждане на "цял нов град" край Варна набира сила. Всъщност, става дума за луксозен жилищен комплекс от над 100 сгради между града и курорта "Златни пясъци". Вчера кметът Благомир Коцев внезапно прозря, че се вихри подобно строителство, след като то тече вече над 2 години. Днес заяви, че сградите подлежат на събаряне. Успоредно ГЕРБ - Варна, го обвини в чутовен популизъм. Текат и коментари, че няма как подобен проект да се е развивал без висша държавна благословия.

Развитието вчера:

"Община Варна проведе съвместна акция с ОДМВР-Варна в местност Баба Алино, където установихме, че се изгражда жилищен комплекс от частен украински инвеститор без строителни книжа". Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев на съвместна пресконференция с директора на ОДМВР-Варна старши комисар Цветан Пировски, на която бяха представени резултатите от проверката, предава БТА.

Не става ясно как едва сега се разбира за на практика вече изграден цял град от десетки сгради, разположени на много декари, върху гори, с изградена канализация и трафопостове. От близо година "Възраждане" алармира за незаконното строителство там.

"Нашата акция потвърди следните обстоятелства – на територията на комплекса се намират 104 строящи се или построени сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна. Общата площ на комплекса е над 100 декара, а поземлените имоти са 36. Пример за типично строителство са двуетажни къщи – 24 на брой, с по 280 кв. м разгърната застроена площ. Има също построени и строящи се многоетажни многофамилни кооперации и големи облагородени пространства", допълни кметът Коцев. Няма налични документи и за изградената инженерна инфраструктура – трафопостове и канализация.

Кметът съобщи още, че собствеността на имотите принадлежи на различни юридически лица, но техен собственик и управител е едно и също физическо лице – гражданин на Украйна. По думите му през последните 2-3 години са правени многократни опити от различни институции, както съвместно, така и поотделно, да извършват проверки на комплекса, но в повечето случаи достъпът им е бил ограничаван от частни охранители.

Във връзка със строителството в местността Баба Алино община Варна започва поетапен опис на констатираните обекти без разрешение за строеж и систематично издаване на заповеди за спиране на изпълнението и забрана на достъпа до строеж по чл. 224а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, обясни кметът. Той допълни, че към момента достъпът до комплекса на строителна техника е ограничен с помощта на Общинска полиция.

Мащабите на строителството са толкова големи, че е трудно да се повярва, че то е извършено без покровителство от най-високи нива, каза още Коцев. Той подчерта, че очаква подкрепа от всички заинтересовани държавни институции – прокуратура, ДНСК, Държавно горско стопанство и други, за установяване на закононарушенията.

Директорът на ОДМВР-Варна старши комисар Цветан Пировски потвърди, че със случая е запознат вътрешният министър Иван Демерджиев, който е разпоредил проверки във всички държавни институции, които имат отношение към казуса. Ще бъде извършена проверка и по отношение на това дали е допуснато умишлено бездействие. Кметът Коцев допълни, че в община Варна също тече такава проверка.

По думите на Пировски при съвместната акция в петък на място са установени 29 лица – работници на обекта. Всички са граждани на Украйна и Молдова. Част от тях са опитали да се укрият, но са заловени и отведени в районното полицейско управление за изясняване на самоличността им. Съставени са актове за установяване на административни нарушения.

По данни на кмета първата институция, която констатира нарушения, е Регионалната дирекция по горите във Варна през 2023 г. - за незаконна сеч. През последните две години проверки и нарушения са констатирани от различни ведомства, включително община Варна, районните кметства, РДНСК, ДАНС и МВР.

Развитието днес:

"Подготвят се следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона", каза днес Коцев пред "Нова телевизия". Уточни, че събарянето на по-малките сгради е в правомощията на общината, а на по-големите - на РДНСК. Кметът каза още, че няма информация къде се намира собственикът на фирмата.

Коцев коментира и ролята на ДАНС. През пролетта на 2025 г. институцията е искала документи, свързани със строителството, общината ги е пратила. Но не са били ясни последващите действия. "Не мога да отговоря какво точно се е случило, но очевидно ДАНС са знаели и са разследвали цялото това нещо. Не виждам как нещо в такъв мащаб може да бъде реализирано без силна държавна протекция", каза Коцев.

Едно от водещите лица на варненската ГЕРБ - Тодор Балабанов, заяви, че общинските съветници на партията ще проверят дали самата община не е издала документи за търпимост на сградите. "Две години кметът Коцев и администрацията му „не забелязвали“ как в местността Баба Алено никнат 104 незаконни сгради, пътища, трафопостове и огради – без нито едно разрешение за строеж! И днес същият този Коцев излиза пред медиите в жалък ПР опит да се прави на откривател на схема, която той и собствените му служители очевидно са „покривали“ с години. След натиска от депутати и общински съветници започнаха лъжите, шикалкавенето и прехвърлянето на вина. (...) А най-скандалното? Усилено се говори, че за незаконните строежи вече се подготвят или дори са издадени удостоверения за „търпимост“, все едно тези чисто нови комплекси са строени преди 2001 г.! Ще изискаме цялата информация по надлежния ред. И ако това се окаже вярно – ще поискаме незабавната оставка на Благомир Коцев!", написа Балабанов в социалните мрежи:

Това е рекламният сайт на "незаконния град", наречен Форест клъб.

През април тази година основателят и собственик на КУБ Корпорация Олег Невзоров пусна обръщение във Фейсбук През последните 10 месеца компании от групата, които реализират проекти в местността „Баба Алино“, с.о. „Ален мак“ край Варна, са обект на системни атаки и език на омраза. Дълго време не реагирахме, защото не смятахме това за необходимо. Днес обаче ситуацията започва да засяга спокойствието на нашите клиенти и партньори, и това вече изисква ясен и открит отговор", обяви той в обръщението. Невзоров заяви тогава, че няма нищо незаконно в проекта, че има разрешителни и лицензии за всичко, че е лъжа, че местността била защитена територия, че става дума за урбанизирана територия, която е част от Варна, че строи върху своя законна собственост, че всичко и с пътищата е законно.

На 17 май в профила на Невзоров е пуснато нова позиция, в която се пуска и акт за приемане не на конструкцията, в която се изреждат и различни документи, включително и някакво разрешително за строеж от общината.