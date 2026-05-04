Литовка е обвинена в опит за убийство на четирима във Варна

Прокуратурата ще поиска да бъде настанена в психиатрично заведение за изследване

05 Май 2026Обновена
БГНЕС

47-годишната литовска гражданка, която намушка с нож четирима души във Варна вчера, е с повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от един човек. Това съобщи на специален брифинг по темата говорителят на Окръжната прокуратура в града Радослав Лазаров, цитиран от БТА.

Жената е временно пребиваваща в страната. "Според данните, с които разполагаме за нея, към момента не е осъждана и според установеното от полицията в първоначалните действия по разследването - тя е била под влияние на силно алкохолно опиянение", посочи прокурорът.

Литовката е нанесла удари с нож по четирима души, двама от които - мъж и жена, са в по-тежко, но стабилно състояние в болнично заведение, а двама от които са освободени за домашно лечение, каза Лазаров. Прокурорът подчерта, че единствено своевременната и компетентна медицинска намеса е спасила живота на мъжа, който е в болницата към момента. Затова и има основания литовката да бъде обвинена за опит за убийство на повече от едно лице.

Жената е задържана за до 72 часа от наблюдаващия прокурор, като предстои в съда да бъде внесено искане за постоянно задържане. Лазаров каза още, че ще бъде внесено и искане за настаняването на обвиняемата в психиатрично заведение за изследване. "В резултат на това изследване ще бъдат преценявани важни обстоятелства, свързани с носенето на наказателна отговорност от нея", обясни прокурорът.

Сигналът за нападението беше получен в 13:57 часа вчера. 

Първо са нападнати двама мъже на улицата, а след това жена и мъж в супермаркета в близост. Минувачи и работещи в близките обекти са успели да затворят нападателката в магазина, докато дойде полиция.

Според БНТ при тестването на жената с дрегер, той е показал над 2 промила алкохол.

Прокурор Радослав Лазаров.
ПРБ - пресцентър Прокурор Радослав Лазаров.
