Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общински съветник в Павликени напусна ДПС

В Нови Пазар водачите на общинската организация на БСП напуснаха партията

Днес, 07:48
Хората на Пеевски пуснаха снимка на напуснали общинар заедно с партийния лидер.
Фейсбук група Делян Пеевски председател на ДПС
Хората на Пеевски пуснаха снимка на напуснали общинар заедно с партийния лидер.

ДПС остана с един общински съветник в Павликени, след като другият напусна партията на Делян Пеевски. Димитър Златков съобщи за решението си във Фейсбук. "С факти и доказателства, които притежавам, ще покажа истината", пише вече независимият общинар, без да уточнява какво има предвид. В поста си Златков загатва, че може да има проблеми с бившите си съпартийци.

Във Фейсбук групата "Подкрепям АПС на д-р Ахмед Доган" новината беше съобщена с коментара, че "роенето в Новото начало започна". В групата, посветена на Делян Пеевски, пък обявиха, че "сред нас имаше и такива, единици са, но надигащи вой за хиляди и правещи се на жертви, с не много почтени намерения и виждайки че облаги няма да има, бързат да напуснат". И публикуваха снимка на Златков, на която той е заедно с лидера на "Ново начало".

В БСП също има напускащи, след като партията изпадна от парламента на изборите на 19 април. От партийната организация в Нови Пазар си тръгнаха председателят на Общинския съвет на БСП Красимира Бунова, нейните заместници Аян Мехмедов и Димитър Дончев, членовете на общинския съвет, както и председателите на основни партийни организации в общината.

В уведомление до Областния съвет на БСП – Шумен, цитирано от сайта "Нови Пазар News", те казват, че доброволно прекратяват членството си в партията и молят да бъдат заличени от състава й. Не дават мотиви за решението си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДПС, БСП

Още новини по темата

Пеевски преминава в режим на оцеляване
28 Апр. 2026

Крум Зарков получи доверието на ръководството на БСП
25 Апр. 2026

Радев обърна вота в смесените райони 
20 Апр. 2026

БСП остава без субсидия и с банков заем за изборите
20 Апр. 2026

Пеевски взима почти 3 пъти повече гласове от Доган в Турция
20 Апр. 2026

БСП би се включила в правителство без задкулисни договорки
19 Апр. 2026

Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично
17 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

Според Доган "няма вълна" в подкрепа на Радев
11 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС
09 Апр. 2026

БСП атакуват НС с пионерки, "День победы" и унищожена с циркуляр корупция
08 Апр. 2026

Доган съжалява, че изостави ДПС през 2013 г.
07 Апр. 2026

Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
03 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа