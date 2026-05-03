Общински съветник в Павликени напусна ДПС

ДПС остана с един общински съветник в Павликени, след като другият напусна партията на Делян Пеевски. Димитър Златков съобщи за решението си във Фейсбук. "С факти и доказателства, които притежавам, ще покажа истината", пише вече независимият общинар, без да уточнява какво има предвид. В поста си Златков загатва, че може да има проблеми с бившите си съпартийци.

Във Фейсбук групата "Подкрепям АПС на д-р Ахмед Доган" новината беше съобщена с коментара, че "роенето в Новото начало започна". В групата, посветена на Делян Пеевски, пък обявиха, че "сред нас имаше и такива, единици са, но надигащи вой за хиляди и правещи се на жертви, с не много почтени намерения и виждайки че облаги няма да има, бързат да напуснат". И публикуваха снимка на Златков, на която той е заедно с лидера на "Ново начало".

В БСП също има напускащи, след като партията изпадна от парламента на изборите на 19 април. От партийната организация в Нови Пазар си тръгнаха председателят на Общинския съвет на БСП Красимира Бунова, нейните заместници Аян Мехмедов и Димитър Дончев, членовете на общинския съвет, както и председателите на основни партийни организации в общината.