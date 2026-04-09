Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС

Акаунтите са имали 66 763 последователи и са разпространявали наративи в подкрепа на партията

Днес, 20:00
Pixabay
Общественият разговор за влиянието на ТикТок върху българското обществено мнение напоследък са разгорещи

От социалната мрежа ТикТок съобщиха, че са разрушили мрежа от фалшиви профили, които са агитирали за ДПС.

В съобщение от 8 април мрежата посочва, че нейни експертни екипи работят за възпирането на опити да бъдат подведени нейните потребители. Като част от тези усилия, през март е била разбита мрежа, която е целяла да въздейства върху политическия дискурс в България. Мрежата, която е действала от територията на България и е била насочена към българска аудитория, е включвала 34 акаунта с 66 763 последователи.

"Лицата зад тази мрежа създадоха неавтентични акаунти, за да разпространят изкуствено наративи в подкрепа на политическата партия ДПС-НН в контекста на парламентарните избори в България през април 2026 г. Установено е, че мрежата координира дейността си в множество онлайн платформи", разказват от ТикТок.

От социалната мрежа допълват, че между 1 януари и 8 март са премахнали 3790 видеоклипа с мотива, че нарушават техните политики, засягащи почтеността на изборите, дезинформацията, редактирано медийно съдържание и съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Премахнати са и 5 акаунта, които са се представяли като профили на кандидати на избори и избрани длъжностни лица.

Общественият разговор за влиянието на ТикТок върху българското обществено мнение напоследък са разгорещи. Служебното правителство поиска и получи одобрението на Европейската комисия за активирането на механизъм за наблюдение, който да открие възможни външни влияния върху вота. Заради това Румен Радев от ПБ обвини кабинета и ПП-ДБ, че се опитват да дискредитират изборите, защото очакват да ги изгубят.

TikTok
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тикток, ДПС, парламентарни избори 2026, изборни манипулации

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?