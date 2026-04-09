ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС

От социалната мрежа ТикТок съобщиха, че са разрушили мрежа от фалшиви профили, които са агитирали за ДПС.

В съобщение от 8 април мрежата посочва , че нейни експертни екипи работят за възпирането на опити да бъдат подведени нейните потребители. Като част от тези усилия, през март е била разбита мрежа, която е целяла да въздейства върху политическия дискурс в България. Мрежата, която е действала от територията на България и е била насочена към българска аудитория, е включвала 34 акаунта с 66 763 последователи.

"Лицата зад тази мрежа създадоха неавтентични акаунти, за да разпространят изкуствено наративи в подкрепа на политическата партия ДПС-НН в контекста на парламентарните избори в България през април 2026 г. Установено е, че мрежата координира дейността си в множество онлайн платформи", разказват от ТикТок.

От социалната мрежа допълват, че между 1 януари и 8 март са премахнали 3790 видеоклипа с мотива, че нарушават техните политики, засягащи почтеността на изборите, дезинформацията, редактирано медийно съдържание и съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Премахнати са и 5 акаунта, които са се представяли като профили на кандидати на избори и избрани длъжностни лица.