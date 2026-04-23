Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци

Днес, 11:49
Ивайло Калушев
Ивайло Калушев

Два случая от току-що отминалия вот повдигнаха за пореден път темата за изрядността на избирателните списъци.  

Имената на Ивайло Калушев се появиха в избирателните списъци, съобщи bTV след своя проверка. Това се случва повече от два месеца след трагедията "Петрохан". Имената са в списъците в област Монтана.

По принцип процедурата изисква общините да подават на ГРАО имената, които трябва да бъдат извадени. После книжата отиват в ЦИК.

И ако, все пак, може да се предположи, че 2 месеца и няколко дни не са достатъчни за административно за коригиране на списъците, то не така стоят нещата с Борислав Зюмбюлев. Той бе журналист, последно - главен редактор на "24 часа". Отиде си на 27 май 2024 г. Колегите му писаха, че синът Борис Зюмбюлев е забелязал името на баща си в списъка на 38-а секция в 23-и район в столицата.

