Дечев: Открита е липсващата четвърта гилза на "Петрохан"

Открита е четвърта гилза на мястото, където непосредствено до бившата хижа "Петрохан" бяха намерени първите три трупа от разигралата се в началото на февруари трагедия. Това се разбра от интервю на вътрешния министър Емил Дечев по БНТ.

Той поясни, че гилзата е намерена при пореден оглед. „Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие“, обяви вътрешният министър.

Дечев каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан.

Според смъртния акт един от убитите в "Петрохангейт" е починал на 7 февруари За още неясноти и несъответствия разказа по Нова телевизия Ралица Асенова - майката на Николай Златков, един от шестимата, които намериха смъртта си в случая "Петрохан-Околчица".

За открито ново доказателство и нова гилза по случая "Петрохан-Околчица" съобщиха последователно Би Ти Ви, БНТ и Нова тв. Обявено бе, че гилзата е намерена в района на бившата хижа след топенето на снега.

Повече от два месеца и половина след гръмването на скандала, районът на Петрохан остава отцепен.

На 2 февруари бяха намерени три тела на мъртви мъже в непосредствена близост до хижа "Петрохан". Те бяха на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който бяха намерени Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Близките на загиналите извоюваха повторни разпити по "Петрохан" Близки на четирима от загиналите на "Петрохан" и Околчица успяха да извоюват прокуратурата да разпореди повторни разпити на ключови лица в разследването на смъртта на Александър Макулев, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов,

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

Според назначените от прокуратура експертизи трите трупа на Петрохан се оказаха с четири рани. Обявено бе, че Ивайло Иванов има две огнестрелни рани в главата – едната с вход под брадичката, другата с вход лявото слепоочие и изход дясното. Според МВР съдебният медик е казал, че с голяма доза вероятност първият изстрел не е довел до смъртта и Иванов сам е произвел втория изстрел в слепоочието. Статев и Василев са били с рана в дясното слепоочие. Сега от думите на Дечев става ясно, че е открита вероятно четвъртата гилза, като той не посочи къде точно е открита тя, от кое оръжие е и чие нагряване е причинил този изстрел.