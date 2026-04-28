Дечев: Открита е липсващата четвърта гилза на "Петрохан"

Остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан, обяви още вътрешният министър

Днес, 17:26
Емил Дечев
Открита е четвърта гилза на мястото, където непосредствено до бившата хижа "Петрохан" бяха намерени първите три трупа от разигралата се в началото на февруари трагедия. Това се разбра от интервю на вътрешния министър Емил Дечев по БНТ. 

Той поясни, че гилзата е намерена при пореден оглед. „Назначена е експертиза в Националния институт по криминалистика, работи се по тази експертиза. Надявам скоро да има заключение. Тя беше важна, защото се твърдеше, че има четири произведени изстрела, а бяха открити до този момент само 3 гилзи, което внасяше съмнение, недоверие“, обяви вътрешният министър.

Дечев каза, че засега остава версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан.

Според смъртния акт един от убитите в "Петрохангейт" е починал на 7 февруари
За още неясноти и несъответствия разказа по Нова телевизия Ралица Асенова - майката на Николай Златков, един от шестимата, които намериха смъртта си в случая "Петрохан-Околчица".
20 Март 2026

За открито ново доказателство и нова гилза по случая "Петрохан-Околчица" съобщиха последователно Би Ти Ви, БНТ и Нова тв. Обявено бе, че гилзата е намерена в района на бившата хижа след топенето на снега.

Повече от два месеца и половина след гръмването на скандала, районът на Петрохан остава отцепен. 

На 2 февруари бяха намерени три тела на мъртви мъже в непосредствена близост до хижа "Петрохан". Те бяха на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно беше открит кемпер на връх Околчица, в който бяха намерени Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Близките на загиналите извоюваха повторни разпити по "Петрохан"
Близки на четирима от загиналите на "Петрохан" и Околчица успяха да извоюват прокуратурата да разпореди повторни разпити на ключови лица в разследването на смъртта на  Александър Макулев, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов,
18 Март 2026

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

Според назначените от прокуратура експертизи трите трупа на Петрохан се оказаха с четири рани. Обявено бе, че Ивайло Иванов има две огнестрелни рани в главата – едната с вход под брадичката, другата с вход лявото слепоочие и изход дясното. Според МВР съдебният медик е казал, че с голяма доза вероятност първият изстрел не е довел до смъртта и Иванов сам е произвел втория изстрел в слепоочието. Статев и Василев са били с рана в дясното слепоочие. Сега от думите на Дечев става ясно, че е открита вероятно четвъртата гилза, като той не посочи къде точно е открита тя, от кое оръжие е и чие нагряване е причинил този изстрел. 

Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"
За повече от две седмици - от 18 февруари до 4 март, прокуратурата не се е сдобила с никаква нова информация по случаите "Петрохан" и "Околчица".
05 Март 2026

 

