МВР и прокуратурата отвориха пътя към хижата на Петрохан

Скрийншот видео Нова тв Кадър от видеото, на което се вижда, че се стига почти до сградата свободно

Пътят към хижата на Петрохан вече е отворен. Полицията в момента охранява само опожарената сграда, съобщава Нова тв.

До този момент полицейска кола беше блокирала пътя са повече от километър и половина от сградата. Аргументите бяха, че прокуратурата и МВР още изследват мястото, където на 2 февруари бяха открити мъртвите тела на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишния Александър Макулев. И шестимата бяха идентифицирани от МВР и прокуратурата като членове на затворена група с лидер Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и липса на категорични отговори за причините за смъртта.

През последните два дни и вътрешният министър Емил Дечев, и главният секретар Георги Пандев обявиха, че е намерена липсваща четвърта гилза при телата на Петрохан, както и, че версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан остава.

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.