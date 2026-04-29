МВР и прокуратурата отвориха пътя към хижата на Петрохан

Полицията в момента охранява само опожарената сграда

Днес, 15:26
Пътят към хижата на Петрохан вече е отворен. Полицията в момента охранява само опожарената сграда, съобщава Нова тв. 

До този момент полицейска кола беше блокирала пътя са повече от километър и половина от сградата. Аргументите бяха, че прокуратурата и МВР още изследват мястото, където на 2 февруари бяха открити мъртвите тела на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишния Александър Макулев. И шестимата бяха идентифицирани от МВР и прокуратурата като членове на затворена група с лидер  Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и липса на категорични отговори за причините за смъртта.

През последните два дни и вътрешният министър Емил Дечев, и главният секретар Георги Пандев обявиха, че е намерена липсваща четвърта гилза при телата на Петрохан, както и, че версията, че няма външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан остава. 

До момента от прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките твърдят, че става дума за убийства и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

Още новини по темата

Дечев: Открита е липсващата четвърта гилза на "Петрохан"
28 Апр. 2026

bTV: Открита е гилза край хижа "Петрохан"
26 Апр. 2026

Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци
23 Апр. 2026

Близки на шестимата загинали сложиха паметна плоча на Петрохан
08 Апр. 2026

ДПС и ИТН се впиха предизборно в "Петрохан"
01 Апр. 2026

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

15-годишният Алекс и Ивайло Калушев бяха погребани на тайни церемонии
22 Март 2026

Според смъртния акт един от убитите в "Петрохангейт" е починал на 7 февруари
20 Март 2026

Близките на загиналите извоюваха повторни разпити по "Петрохан"
18 Март 2026

МВР потвърди за мистериозен дим в хижа "Петрохан"
16 Март 2026

Даниел Митов мълчал за "Петрохан", за да не политизира случая

15 Март 2026

Протест настоя да се разкрие истината за "Петрохан"
13 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

Хижа "Петрохан" остава под полицейска охрана
07 Март 2026

