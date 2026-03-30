НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"

Днес, 18:00
Депутатите прекъсват ваканцията заради предизборната кампания.
Депутатите прекъсват ваканцията заради предизборната кампания.

Парламентът прекъсва ваканцията заради предизборната кампания и ще се събере на извънредно заседание в сряда от 10:00 ч. В програмата са предвидени две изслушвания.

Първото е по искане на ИТН и е на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с оказване на натиск по случая "Петрохан". Второто изслушване е по желание на БСП и на него са извикани служебните министри на финансите Георги Клисурски и на икономиката и индустрията Ирина Щонова относно мерките за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.

Миналата седмица ИТН се заканиха, че ще съберат подписи за извънредно заседание, а причината, по думите им, е информация за продължаващи уволнения в МВР на служители, които работят по случая "Петрохан". Депутатите на Слави Трифонов искат да бъде изслушана и старши комисар Кремена Илиева, която до скоро е заемала поста директор на Националния институт по криминалистика към МВР.

Председателят на БСП Крум Зарков пък иска парламентът да излезе с мерки за цените на горивата, като от БСП са готови с техни предложения, които са изработени на основата на анализ на европейските практики. 

 

