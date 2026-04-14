Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

По-скъпите горива и транспортни услуги надуха инфлацията до над 4%

През март дизеловото гориво е поскъпнало с 16.9%, бензин А95Н - с 9.9%, А100Н - с 8.5%, а газ пропан-бутан - с 9%

14 Апр. 2026
Pixabay

Ефектите от войната в Близкия изток осезаемо се пренасят върху инфлацията през март. На годишна база инфлацията нарасна до 4.1% при 3.3% предния месец.

Най-силно през март са се вдигнали цените на горивата и на транспортните услуги, показват данните на НСИ

Дизеловото гориво е поскъпнало с 16.9%, бензин А95 - с 9.9%, А100 - с 8.5%, а газ пропан-бутан - с 9%.  Поскъпването на дизела е причина и за повишение на цените на услугите в сектор „Транспорт“  - през март те са се увеличили средно със 7.2%.

 

 

В групата на храните общият ръст на месечната инфлация през март е 0.5%. Най-силно поскъпналите хранителни продукти са зеле - с 18.9%, домати - с 11%, пипер - с 10.1%, сладолед - с 6.1%, цитрусови плодове - с 4.7%, зелен лук и праз - с 4.2%, ябълки - с 4.1%, зрял чесън - с 3.7%, зрял боб - с 2.9%, прясна и охладена риба - с 2.5%, газирани напитки - с 2.4%, картофи - с 2.3%, яйца - с 2%. С по-лек ръст са цените на леща, маргарин, колбаси, сирене, олио, хляб.

В същото време през март са паднали цените на краставици - с 16.3%, масло - с 3.2%, зрял лук - с 2.7%, макаронени изделия - с 2%, оцет - с 1.9%, сол - с 1.8%, кисели млека - с 1.5%, плодови сокове - с 1.5%, както и на листни зеленчуци, свинско месо, брашно, ориз, прясно мляко, захар, маслини. 

Сред нехранителните стоки услуги по-съществено поскъпване се наблюдава на ВиК услугите - с 3.5%, климатици - с 2.7%, газообразни горива за битови нужди - с 2.5%, кина и театри - с 1.8%, пелети - с 1.7%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 1.6%, продукти за лична хигиена - с 1.4%, бръснаро-фризьорски и козметични услуги - с 1.3%, метан за ЛТС - с 1.2%, цигари - с 1%.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инфлация, горива

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?