Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въпреки тавана на надценките инфлацията в Гърция скочи до 5.4%

08 Май 2026
Pixabay

Въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горивата и основни храни инфлацията в Гърция се ускорява. За април тя достигна на годишна база 5,4% при 3.9% през март, съобщи Гръцката статистическа служба (ELSTAT). На месечна база индексът на потребителските цени е нараснал с 1,5% през април.

Така в южната ни съседка нарастването на цените е по-голямо в сравнение с това у нас от началото на войната в Близкия изток. Все още няма официални данни за инфлацията в България през април, но НСИ обяви еспресни данни за 3.9% на годишна база и 7% спрямо март.

Правителството на Гърция бе едно от първите, които още в началото на март въведе като антикризисна мярка таван на търговската печалба при горивата и основни хранителни стоки, които се продават в търговските вериги с тримесечен срок. При търговията на едро с горива маржът на печалба не може да надвишава 5 евроцента на литър над цената, на която горивата се закупуват от рафинериите. За бензиностанциите максималният марж е 12 евроцента на литър бензин и дизелово гориво. Въпреки това обикновеният бензин поскъпна до над 2 евро за литър и държи това ниво повече от месец - в момента средната цена на 2.08 евро. Дизелът също поскъпна до над 2 евро литър, но от средата на април се наблюдава спад, като в момента цената е 1.88 евро. В същото време ограниченията доведоха до затваряне на редица бензиностанции в Гърция, за да не работят на загуба. 

Гръцкото правителство също така ограничи през март брутните печалби при хранителните продукти и основните стоки за домакинството до нивата им от 2025 г. Въпреки това  14 от 23-те наблюдавани категории като месо, колбаси, растително масло, плодове и зеленчуци са поскъпнали значително през април. 

Заради растящата инфлация през април правителството на Кириакос Мицотакис въведе и целеви помощи за гориво на домакинствата с по-нисък доходи в размер на 50 евро месечно в континенталната част на страната и по 60 евро за островите. За гръцките фермери бе въведено подпомагане с 15% от цената на закупените торове. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инфлация, таван на цените

Още новини по темата

Статистиката отчете рязко поскъпване през април
29 Апр. 2026

По-скъпите горива и транспортни услуги надуха инфлацията до над 4%
14 Апр. 2026

В Германия цената на бензина мина 2 евро
11 Март 2026

През февруари цените са се вдигнали с 0.3%

02 Март 2026

Само 1/2 от инфлацията през януари е от въвеждането на еврото
13 Февр. 2026

НСИ отчете ценови скок на редица услуги през януари
03 Февр. 2026

Турбопопулизъм заля парламента предизборно
21 Яну. 2026

НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"

17 Ноем. 2025

Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто
12 Ноем. 2025

Хляб, кафе и плодове са с най-голям скок на цените за година
20 Окт. 2025

Плодове и зеленчуци докараха дефлация през септември
15 Окт. 2025

Цените през август са се качили само с 0.1%, обяви НСИ
15 Септ. 2025

Растящите цени тормозят потребителите по целия свят

20 Авг. 2025

Инфлацията през юли скочи до 5.3%
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса