В Германия цената на бензина мина 2 евро

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток нажежиха цените на петрола и горивата по цял свят. В България днес по обяд литър обикновен бензин А 95 струваше средно1.34 евро (поскъпване с 10 евроцента за месец), а газьолът - 1.45 (с 19 евроцента нагоре).

Въпреки това у нас цените изглеждат ниски - на фона на други страни. По данни на портала Fuelo в Румъния бензинът и дизелът поскъпнаха съответно до 1.55 и 1.61 евро за литър. В Сърбия двете горива по обяд бяха съответно 1.53 и 1.99 евро. В Гърция по обяд бензинът и дизелът вървяха съответно около 1.85 и 1.81 за литър

Сутрешни тв репортажи показаха, че и германците са стресирани от поскъпването. Там масовият бензин стигна 2.05 евро, а дизелът се качи на 2.15. Още по-скъпо е в Дания - съответно 2.06 и 2.22 евро за литър.

По принцип ценовите нива на горивата силно варират между отделните страни заради твърде различните данъчни и екоставки, с които се облагат. България например е с възможно най-ниския акциз, докато в Северна Европа данъците са най-високи.

Ами сега?

Правителствата по цял свят умуват как да отговорят на ценовия шок. В ЕС и у нас също обмислят мерки. Във вторник премиерът Гюров и финансовият министър Георги Клисурски участваха в такива срещи на европейско равнище в Париж и в Брюксел.

Преди заседанието на МС днес премиерът Андрей Гюров каза, че се обсъждат различни мерки за ограничаване на натиска от поскъпващите горива. Разглеждат се варианти, прилагани и обмисляни в други европейски страни - въвеждане на таван на цените, помощ под формата на ваучери (предложение от Гърция), дисциплиниращ лимит за промени в цените - примерно само веднъж на ден и в определен час (идея от Германия).

Днес предстои първо заседание на новосформираната междуведомствена група за реакция на негативните ефекти от войната в Персийския залив. В нея влизат министри, представители на Агенция "Митници", на НАП, на Държавния резерв и др.

„В тази група ще обсъдим и ще вземем решения за мерки овладяване на повишението на цените, ако има нужда“, обясни служебният финансов министър Георги Клисурски. Той обаче подчерта, че правителството няма да прибързва с въвеждане на някакви ограничения и компенсации. Клисурски посочи, че цените на суровия петрол на световните пазари претърпят значителни колебания - от пиковите стойности в понеделник от 120 долара за барел, петролът е поевтинял до под 90 евро, като в някои моменти котировките падат до 82 долара.

В същото време Клисурски увери, че Министерството на финансите и правителството ще бъдат напълно готови да защитят българските граждани, ако цените на горивата се повишат драстично.

От ПП-ДБ веднага коментираха, че принципно не подкрепят въвеждането на таван на цените, което според експертите е сбъркана и вредна мярка. Компенсациите са вариант, но трябва да има критерии, за да не се раздават на калпак, както се случи при други схеми на държавно подпомагане (за ток например), обясни Ивайло Мирчев. Възможна мярка е и временно намаляване на ДДС за горивата. „Нека видим конкретните предложения на правителството и след това да ги коментираме. Ще подкрепим всичко разумно, което спира външни шокове в началото, защото иначе рискуваме инфлационна спирала““, каза депутатът от ПП-ДБ.

Въвеждането на таван на цените е мярка, която вече е прилагана за различни стоки в различни държави - включително за бензина в Унгария и Хърватия, и никъде не е дала добър траен резултат. Обикновено таванът води до дефицит на предлагането, а след отмяната на тавана изкуствено потисканите цени избухват нагоре.