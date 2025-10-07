Медия без
Няма основания за поскъпване на горивата до края на годината

Колебанията в цената на суровия петрол са незначителни, коментират от Петролната и газова асоциация

Днес, 12:23
За последните два месеца цената бензин А98 е на нива 2.41-2.42 лв. за литър с тенденция на застой.
Поскъпването на суровия петрол в последните дни няма да се отрази на крайните цени на горивата у нас и няма основания за поскъпване до края на годината.

Това коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред Нова нюз.

Пореден ден цената на суровия петрол се покачва, след като страните от ОПЕК+ решиха през уикенда да увеличат колективното си производство на петрол със 137 000 барела на ден от началото на ноември. Фючърсите на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, прибавиха днес 23 цента или 0,35% до 65,70 долара за барел. Американският суров петрол повиши цената си с 21 цента до 61,90 долара за барел.

"Увеличението на добива от страна на ОПЕК с едва 137 хиляди барела дневно е далеч под очакванията на анализаторите, които прогнозираха до половин милион. Това показва, че производителите внимателно регулират пазара, за да не се стигне до свръхпредлагане. Реално, този ход няма как да окаже сериозно влияние върху крайните цени", обясни Светослав Бенчев.

По думите му глобалният пазар в момента е в относително равновесие между търсене и предлагане, а колебанията в цената на суровия петрол с долар или два "не заслужават особено внимание". За да има реално поскъпване на горивата в България, трябва да се наблюдава стабилно повишение на петролните котировки с поне 10–15 долара за барел в рамките на 10–14 дни, каза експертът.

Проверка на цените на горивата у нас в платформата Fuelo показва, че за последните два месеца цената бензин А98 е на нива 2.41-2.42 лв. за литър, а на дизела се колебае между 2.40 и 2.42 лв. за литър. В момента дизелът е на средна цена от 2.41 лв. с тенденция за застой.

По повод геополитическите фактори, които традиционно оказват влияние върху петролните пазари — по-специално конфликтът в Близкия изток и обсъжданото споразумение между Израел и "Хамас", Бенчев коментира: "Рисковата премия от този конфликт вече е включена в цената на суровия петрол. Ако се стигне до реално споразумение и стабилизиране, е възможно цените леко да се понижат. Но обратното — при ескалация — може да доведе до минимално поскъпване".

Той обаче изрази умерен оптимизъм: "Докато президентът Тръмп е в Белия дом, очаквам цените да останат стабилни. Той никога не е толерирал високи цени на горивата, защото те влияят директно върху потреблението и икономиката".

В заключение председателят на БПГА увери, че до края на годината не се очаква сериозно поскъпване на горивата, освен ако не настъпят резки геополитически промени или драматични сътресения на петролните борси. "Добрата новина е, че при настоящите условия няма причини за повишаване на цените. Надяваме се тенденцията на спокойствие да се запази", обобщи Бенчев.

