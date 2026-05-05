Новата власт ще смени Румен Спецов като особен управител на "Лукойл"

Зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев гостува в предаването "Денят ON AIR", където съобщи, че ще сменят особения търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов, защото "трябва да дойде професионалист на неговото място, който разбира и от ценообразуване на горивата, и от мениджмънт на това огромно по своите мащаби предприятие, за да може управлението на ресурсите в България, касаещи горивата, да бъде адекватно, така че този особен търговски управител да постигне две неща - ценообразуването да бъде в интерес на хората и да покажем на собствениците на актива - руснаците, че ние ще се грижим за този актив с добър стопанин".

"Аз ви уверявам, че ще направим всичко възможно, за да избегнем арбитража. Аз като зам.-председател на парламентарната група, която ще управлява, държа всеки един човек да бъде спокоен за неговата собственост. "Лукойл" е стратегическо за националната сигурност предприятие и трябва да се подходи сериозно към него", подчерта Василев.

Василев отбеляза, че бюджетът ще бъде една от първите цели на ПБ. "По модела на президента Радев като политики, и аз като народен представител, изобщо не бягаме от това, което е трудно. По отношение на бюджета, ще има трудни решения. Ние няма да вдигаме данъците”.

Василев увери че няма да излизат от рамките на бюджетния дефицит и добави, че трябва да се вземат много болезнени решения.