Съдът на ЕС удари България с глоба заради тол системата

Забавени с години промени в пътните такси ще струват 1.9 млн. евро на бюджета ни

30 Апр. 2026

Тол системата, която като премиер Бойко Борисов наричаше "печатница за пари", продължава да създава проблеми.

Поредният удар идва от Съда на ЕС, който обяви, че глобява България с 1.9 млн. евро заради забавени с години промени в системата за електронно събиране на пътните такси - тол такси и винетки.

Делото бе заведено от Еврокомисията през април 2024 г., след като България закъсня с години да приложи Директивата на ЕС за пътно таксуване (крайният срок бе 2021 г.)

Санкциите можеше да са още по-тежки, но все пак е отчетено, че необходимите стъпки са извървени. Ето какви законови промени бяха приети във връзка с прилагането на директивата у нас:

Въведена е Европейската услуга за електронно таксуване (EETS) - това позволи транспортните фирми да плащат дължимите тол такси в целия ЕС, като ползват едно бордово устройство.  

Уреден е механизмът за обмен на данни между България и останалите държави членки, така че да се откриват и глобяват нарушители от една държава, които не са платили пътни такси в друга държава. 

Въведен е еко компонент в тол таксуването - размерът на таксата за превозното средства зависи и от CO2 емисиите, които го отделя. 

Вече има и дневна винетка - от  февруари шофьорите на леки коли, които пътуват много рядко, могат да си вземат по-евтина винетка с валидност само 24 часа. 

 

България се е опитвала да оправдае закъсненията с честите смени на правителства и с Ковид-пандемията, но според ЕК и Съда в Люксембург това не са сериозни аргументи. Тъй като необходимите нормативни промени все пак са направени, Европейската комисия се е съгласила на България да бъде санкционирана само с еднократна глоба от 1.9 млн. евро. В противен случай Съдът на ЕС щеше да наложи и по-тежката санкция - глоба за всеки ден, в който Евродирективата не е била пренесена в нашето законодателство.

Междувременно обаче тече и друга наказателна процедура, която може да докара нови беди за бюджета. Става дума за възлагането на допълнителни дейности по "ъпгрейдване" на тол системата без обществени поръчки.

Ключови думи:

тол система, Съдът на ЕС

