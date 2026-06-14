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Българските курорти остават празни в началото на сезона

Министерството на туризма е плащало по 41 лева за поставяне на един винт

Днес, 11:10
БГНЕС

България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари – април, заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ. 

"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България", обясни Димитров. Основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм. 

Министърът подчерта, че през предходните години министерството е направило неефективни разходи. "Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството – 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът – по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Ако сложите два – 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене. Имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда – договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева."

Димитров допълни: "Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива – свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността."

В момента тече одит на Сметната палата, допълни министър Димитров. 

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