Гръцки и български хотелиери се оплакват от масови откази на туристи

Войната в Иран и поскъпването на транспорта пренасочват пътуванията

Днес, 10:08
Войната обърква плановете и на туристите, и на туристическите компании.
Войната Близкия Изток поразява и туризма, вкл. и българския.  

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) обяви, че израелци масово отменят резервациите си по Северното Черноморие и Банско заради несигурните полети и затруднените пътувания.  Най-силно засегнати са резервациите за близките дати. В същото чуждестранни туристи удължават престоя си, посочват от БХРА. Браншът намеква, че се надява на някакви компенсации от държавата, като предупреждава, че в противен случай ще има съкращения и ръст на безработицата.

Гръцките хотелиери имат същите неволи и съобщават за масово анулиране на резервации в резултат на напрежението в Близкия изток. Цените на горивата доведоха и до поскъпване на билетите за морския транспорт, предаде БНР. 

Собствениците на хотели в Гърция съобщават, че губят традиционните си туристи от Израел и САЩ, които се отказват от планираните почивки и екскурзии заради войната в Близкия изток. Председателят на браншовия съюз  Циклакидис казва, че ако войната продължи, до май загубите за гръцкия туризъм вече ще са огромни.

Отливът се дължи най-вече на поскъпването на горивата и транспорта. Цените на фериботите са с 10% нагоре. Увеличение има и в автобусните превози -  градски и междуградски. Авиокомпаниите гарантират за броя на полетите през туристическия сезон, но при по-високи цени.

При тези лоши новини много туристи се пренасочват към по-близки дестинации.

В същото време има и обратна тенденция -  все повече туристи се отказват от почивките си в Египет и Турция и се насочват към гръцките острови.
Малкият остров Алонисос например се оказва хит за англичаните. 

