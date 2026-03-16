Въвеждане на еврото в България

Какво се промени в туристическия сектор - цени, услуги, резервации?

Днес, 16:03
След въвеждането на еврото туристическият сектор е сред тези, в които промяната се усеща най-бързо и най-практично. Причината е, че голяма част от услугите в туризма традиционно са свързани с международни плащания, онлайн резервации и работа с клиенти от различни държави, голяма част от които са от еврозоната. Присъединяването на страната ни към еврозоната даде добавена стойност на имиджа на България като по-привлекателна и сигурна туристическа дестинация. Единната европейска валута води до по-голяма яснота, лесна съпоставимост на цените и по-лесно и удобно планиране както за бизнеса, така и за потребителите.

Хотели, туристически пакети, самолетни билети, трансфери и различни услуги като коли под наем, например, се заплащат изцяло в евро. Това улеснява сравняването на оферти, особено при пътувания в рамките на Европейския съюз, и премахва разликите в крайната цена заради разходите от курсовите разлики при превалутиране.

Платформите за настаняване и пътуване изписват стойностите в евро, което позволява на клиентите да виждат реалната сума още при избора на услуга. При плащания с карта отпадат допълнителни разходи, които понякога се появяват при превалутиране, особено при резервации през чуждестранни сайтове.

За туристите от еврозоната промяната също е положителна, тъй като разплащанията в България вече се извършват в познатата им валута, без необходимост да обменят пари в брой.

За бизнеса в сектора преминаването към евро улеснява работата с чуждестранни партньори и доставчици, както и отчетността при сезонни резервации и предварително платени услуги. Предвидимостта на приходите и разходите се увеличава, а процесът на ценообразуване става по-лесен за управление.

Още новини по темата

Войната в Иран проваля и почивките в Египет
16 Март 2026

Автоаксесоари, които си струват: Какво най-често търсят шофьорите в Bazar.bg
16 Март 2026

Гръцки и български хотелиери се оплакват от масови откази на туристи

12 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

Auto.bg съветва: автоматична или ръчна скоростна кутия – плюсове, минуси и поддръжка
09 Март 2026

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
02 Март 2026

Панел или тухла: какво избират купувачите през 2026 г. според данни на Imoti.com
02 Март 2026

Как се справят фирмите през първите два месеца
02 Март 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Акита – какво трябва да знаете, преди да изберете това куче чрез Bazar.bg
23 Февр. 2026

Къде туристите се губят най-често?
22 Февр. 2026

Мадейра е най-популярната туристическа дестинация за 2026 г.
21 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

Туризмът трайно преодоля ковид-кризата
17 Февр. 2026

