Какво се промени в туристическия сектор - цени, услуги, резервации?

След въвеждането на еврото туристическият сектор е сред тези, в които промяната се усеща най-бързо и най-практично. Причината е, че голяма част от услугите в туризма традиционно са свързани с международни плащания, онлайн резервации и работа с клиенти от различни държави, голяма част от които са от еврозоната. Присъединяването на страната ни към еврозоната даде добавена стойност на имиджа на България като по-привлекателна и сигурна туристическа дестинация. Единната европейска валута води до по-голяма яснота, лесна съпоставимост на цените и по-лесно и удобно планиране както за бизнеса, така и за потребителите.

Хотели, туристически пакети, самолетни билети, трансфери и различни услуги като коли под наем, например, се заплащат изцяло в евро. Това улеснява сравняването на оферти, особено при пътувания в рамките на Европейския съюз, и премахва разликите в крайната цена заради разходите от курсовите разлики при превалутиране.

Платформите за настаняване и пътуване изписват стойностите в евро, което позволява на клиентите да виждат реалната сума още при избора на услуга. При плащания с карта отпадат допълнителни разходи, които понякога се появяват при превалутиране, особено при резервации през чуждестранни сайтове.

За туристите от еврозоната промяната също е положителна, тъй като разплащанията в България вече се извършват в познатата им валута, без необходимост да обменят пари в брой.

За бизнеса в сектора преминаването към евро улеснява работата с чуждестранни партньори и доставчици, както и отчетността при сезонни резервации и предварително платени услуги. Предвидимостта на приходите и разходите се увеличава, а процесът на ценообразуване става по-лесен за управление.

