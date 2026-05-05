Хороскоп за вторник

Овен

Проверете добре това, което ви се предлага, доколко е реално и какви ще са вашите ангажименти към него, защото е възможно нещата да не са, както ви ги представят. Ако допуснете да ви въвлекат в съмнителни сделки или нечисти комбинации, не ви очаква добро бъдеще. Бъдете много внимателни с това, което днес решавате да правите. Вторникът може да бъде и подходящ ден за нови начинания. Ще спечелите съдружници и сътрудници.

Телец

Ще се радвате на материални придобивки, които ще дойдат малко изненадващо, но ще ги приемете, защото ще улеснят работата и положението ви.Някои от вас ще имат кратко пътуване до съседно място, свързано с дело за имот. Няма как да не го направите. Много от вас, особено родените през април, ще имат подходящи предложения за работа, но приемете само ако ще се работи в екип. Обикновено слушате интуицията си за пари и притежания, доверете й се и сега.

Близнаци

Не позволявайте върху вас в професионално отношение да оказват натиск и да ви манипулират хора, които се интересуват само от пари и материално благополучие. Колеги ще се опитват да ви включат в сделка, която няма да ви се нрави, и ще бъде изключително добре за вас да откажете категорично. Не се заемайте с нищо, в чийто добър край не сте убедени. Можете да спечелите дори от неща, които залежават в дома или в офиса ви, не ви трябва нищо съмнително.

Рак

Трудно ще овладявате емоциите си, ще ви се иска да изоставите всичко и всички, но не бива и да си го помисляте. Силата ви е в действието и в премерената приказка, като цяло ще имате успехи на работното място, но не толкова с парите. Ако смятате, че пред някого с нещо сте сбъркали, днес е подходящ ден да му се извините. Обърнете внимание кой ви изпраща и кой ви посреща, какво губите и какво намирате - това ще ви отвори очите за нещо.

Лъв

Вторник ви носи разнообразие - до обед напрежение, следобед за кратко ще усетите вкуса на успеха. Ако се чувствате приковани към нещо, важно е до края на седмицата да смените малко обстановката. Има нещо, което ви кара да мислите само за неприятностите, свързани с деловата ви дейност. Ще трябва да се потрудите хората, които ви създават напрежение, да останат встрани от пътя ви. Вечерта се вижте с човека, който ви е обещал да свърши нещо важно за вас.

Дева

Много от вас ще се колебаят за започване на дейност, която им се предлага. Напразно. Приемете офертата, ще се справите добре. Тя може да стане път към нова професионална дейност, която ще ви осигури основно препитание. Не бъдете нерешителни, ако днес задвижите нещата си, ще се справите отлично. Ще победите собствените си страхове и това ще бъде най-хубавият ви ден през седмицата. Внимавайте какво казвате и какво подписвате.

Везни

Днес трябва да сте последователни в действията си. Ако ви притеснява проблем с пари, до вечерта може да ги намерите или сами да ги спечелите. Това за вас няма да е пречка. Денят е добър за разширяване на дейността на фирмата ви или за започване на нова дейност. Но преди да направите първата крачка, уведомете за намеренията си хората, с които работите. Ако пък работите за други и ви попитат за мнението ви, кажете го открито и откровено.

Скорпион

Вторникът ще започне с неприятно известие, а Лъв и Водолей ще ви създават затруднения с нарастването на деня. Примирете се, така ще мине този ден. По-добре обърнете внимание на близките си. В следобедните часове ще получите предложение, което ще ви накара да размислите по-задълбочено. Поискайте срок за размисъл и си го позволете поне до следващия понеделник. Ако предложите свой вариант на това, което ви казват днес, нещата ще потръгнат.

Стрелец

Много благоприятни оферти ще ви накарат да се замислите за деловото си бъдеще. Но нещо ще ви спира да вземете бързо решение. Избягвате неприятни скандали и единоборства. Нещо ще ви нарани душевно или физически и ще ви принуди да играете не своя игра. Ако се обвържете с нещо, отговорностите ви ще са големи. Някой се дразни от амбициите ви и се старае да ви приготви капан, така че се налага да сте много внимателни на всяка крачка.

Козирог

Бъдете внимателни към всичко, което се отнася до имоти. На родените в знака ще се наложи да вземат сериозни решения. Промените, които ще обмисляте днес, може би ще подобрят личния ви статус и начина на живот. Обмисляте далечно пътуване, но нещо ще обърка плановете ви, а впоследствие с тъга ще се уверите, че трябва да го отложите. Вероятни са разправии на работното място, които ще пренесете в дома си, но е възможен и обратният вариант.

Водолей

Имате ли днес търпението да се срещнете с всички, които не са особено приятно настроени към вас, ще намерите решенията на тесните места в работата си. Успех през днешния ден ще имат хората, които се занимават с обучение, с лечение на други хора, с наука. Няма да ви е леко да защитите една позиция на работното място, но не солидните ви аргументи, а вашата увереност ще убеди събеседниците ви. Ще трябва да поработите още върху тезата си.

Риби

Не позволявайте да ви използват, не позволявайте да смятат, че е ваше задължение да вършите всичко неприятно, да завършвате недовършените задачи, да вадите колегите си от провали, да издържате роднините си. Денят ви сам по себе си е много добър, ще имате предложения за допълнителни ангажименти, които ще са доходни, ще имате придобивка в дома си, очертава ви се много по-спокоен и ползотворен период. Време е да се размърдате.