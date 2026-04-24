ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 26, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 43 и чл. 44 от ППЗДС,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ помещение с търговска площ 22,50 кв.м. и прилежаща площ 14 кв.м., находящо се във фоайето на театъра.

Начална месечна наемна цена: 400 (четиристотин) евро без ДДС.

Размер на депозита: 40 (четиридесет) евро.

Срок на договора: до 10 години.

Краен срок за подаване на заявленията: 01.06.2026 г. 17.00 часа

Дата и час на отваряне на предложенията: 02.06.2026 г. 14.00 часа

Тръжна документация може да се получи всеки работен ден в сградата на театъра.

Оглед на обекта – след предварителна заявка