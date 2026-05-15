Обява от "Издателство Захари Стоянов" ЕООД

Рег.№ 62/23.02.2026

РЕШЕНИЕ

гр. София

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 2-РО ТО 4-ТИ СЪСТАВ, в

публично заседание на петнадесети април през две хиляди двадесет и пета

година в следния състав:

Председател: Тотка Калчева

Членове: Галина Иванова

Диляна Господинова

при участието на секретаря Лилия Ст. Златкова

като разгледа докладваното от Галина Иванова Касационно търговско дело №

20238002901245 по описа за 2023 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

ИВАНКА БОГОМИЛОВА РАЙНОВА-ЛИНТЛ чрез адв. Андрей

Андреев и адв. Галина ­Костова обжалва решение № 238 от 06.04.2023 г. по т.д.

82/23 г. по описа на Апелативен съд - София, 11 състав, в частта, с която е

потвърдено решение № 260659/02.11.2022 г. по т.д. 1787/19 г, СГС, ТО, VI-22

състав, с което са отхвърлени предявените от касатора срещу „Издателство

Захари Стоянов“ ЕООД искове както следва:

- да бъде признато за установено между страните, че ответникът е нарушил

имуществените авторски права по чл. 11, ал. 2 и чл. 18, ал. 2, т. 1 и т. 2 от

ЗАПСП, като е включил в сборник „Български приказки” издание 2017 г.,

ISBN 978-954-09-1190-8, възпроизвел и разпространил чрез възпроизвеждане

и разпространение на сборника преработените от Николай Райнов български

народни приказки със заглавия: „Най-хубавата на света”, „Кушкундалево”,

„Исполинът със златни коси”, „Момък и три самодиви”, „Вампирова булка”,

„Подмладителна вода”, „Хитреци и крадци”, „Дяволски чирак”, Двама братя”,

„Сиромах и царска дъщеря”, „Глупава хубавица”, „Змейова булка”, „Златното

птиче”, „Ненаситно око”, без съгласието на ищцата, в качеството й на

сънаследник на авторските права на Николай Иванов Райнов, починал на

02.05.1954 г. и исковете за осъждане на ответника да заплати на ищцата

обезщетение за това нарушение за нанесените неимуществени вреди в

частично предявен размер от 1000 лв., при размер на цялото вземане от 8333

лв. и обезщетение за това нарушение за нанесените имуществени вреди в разноски.

Съгласно представените списъци за всяка инстанция, ищцата е

направила разноски в общ размер 17 430 лв. Установява се действителното

извършване на разноските чрез заплащането им от ищцата. На основание чл.

78, ал. 5 от ГПК е неоснователно направеното възражение за прекомерност за

разноските, сторени от касационния жалбоподател. С оглед наличието на

обективно кумулативно съединение на искове за установяване на нарушения и

за заплащане на обезщетения, както и фактическата и правна сложност на

делото, не може да се приеме, че е налице прекомерност на заплатените

адвокатски възнаграждения за всяка от инстанциите. Предвид частичното

отхвърляне на исковете за обезщетения, ще следва да се приеме, че на ищцата

се дължат разноски в размер на 12 201 лв.

По изложените съображения ВКС

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 238 от 06.04.2023 г. по т.д. 82/23 г. по описа на

Апелативен съд - София, ТК, 11 състав в частта, с която е потвърдено

решение № 260 659 /02.11.2022 г. по т.д. 1787/19 г., по описа на СГС, VI-22

състав, с което са отхвърлени исковете на Иванка Богомилова Райнова-Линтъл

срещу „Издателство Захари Стоянов“ ЕООД, ЕИК 121285809, гр. София, бул.

„Цариградско шосе“ № 117, представлявано от Иван Йорданов Димитров, за

установяване че „Издателство Захари Стоянов“ ЕООД чрез Иван Йорданов

Димитров, на основание чл. основание чл. 95 б, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, е

нарушил притежаваното от нея право на авторство, на основание наследяване

на Николай Иванов Райнов, починал на 05.05.1954 г. чрез възпроизвеждане и

разпространение на сборник „Български приказки”, издание 2017 г. с ISBN

978-954-09-1190-8, сборник „Приказки от цял свят“, издание 2017 г. ISBN

978-954-09-1151-9, както и е нарушил правото на авторство, на основание

наследяване на Богомил Николаев Райнов, починал на 08.06.2007 г. на

произведенията: „Предговор“, включено в сборник „Български приказки“

издание 2017 г., с ISBN 978-954-09-1190-8, „Лека ни пръст.Мир на праха ни“

издание ISBN 978-954-09-0190-9 и „Писмо от мъртвец“ ISBN 978-954-09-

0342-2, както и в частта, с която са отхвърлени исковете за заплащане на

обезщетение за имуществени вреди от издаването на „Български приказки”,

издание 2017 г., с ISBN 978-954-09-1190-8 за сумата от 278 лв., за сборник

„Приказки от цял свят“, издание 2017 г., ISBN 978-954-09-1151-9, за сумата от

300 лв., както и за обезщетенията за неимуществени вреди както следва от по

300 лв. за произведенията, създадени от Николай Райнов „Български

приказки“ и „Приказки от цял свят“, и произведенията, създадени от Богомил

Райнов - „Предговор“, включен в „Български приказки“, както и по исковете с

правно основание чл. 95, б, ал. 1 т. 6 от ЗАПСП КАТО ВМЕСТО НЕГО

ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 95 б, ал. 1, т. 1 от

ЗАПСП по иска на Иванка Богомилова Райнова-Линтъл срещу „Издателство

Захари Стоянов“ ЕООД, ЕИК 121285809, гр. София, бул. „Цариградско шосе“

№ 117, представлявано от Иван Йорданов Димитров, че „Издателство Захари

Стоянов“ ЕООД чрез представителя си Иван Йорданов Димитров, е нарушил

притежаваното от нея право на авторство, на основание наследяване на

Николай Райнов, починал на 05.05.1954 г., включващо правото на избор на

включване на произведенията в сборник, на основание чл. 11, ал. 2 от ЗАПСП,

правото на възпроизвеждане съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗАПСП и правото на

разпространение сред неограничен кръг лица на екземпляри от

произведението, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗАПСП, чрез включване,

възпроизвеждане и разпространение на сборник „Български приказки”,

издание 2017 г., с ISBN 978-954-09-1190-8, сборник „Приказки от цял свят“,

издание 2017 г., ISBN 978-954-09-1151-9, както и е нарушил правото на

авторство, включващо правото на възпроизвеждане съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1

от ЗАПСП и правото на разпространение сред неограничен кръг лица на

екземпляри от произведението, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗАПСП, на

основание наследяване на Богомил Николаев Райнов, починал на 08.06.2007 г.

на произведението „Предговор“, включено в сборник „Български приказки“

издание 2017 г., с ISBN 978-954-09-1190-8, както и правото на авторство,

включващо правото на възпроизвеждане съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2 от

ЗАПСП и правото на възпроизвеждане и разпространение сред неограничен

кръг лица на екземпляри от произведението, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 и т. 2 от

ЗАПСП, както и правото на разгласяване съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПС,

включване в сборник, съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗАПСП, възпроизвеждане и

разпространение, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗАПСП върху

произведенията „Лека ни пръст.Мир на праха ни“ издание ISBN 978-954-09-

0190-9 и „Писмо от мъртвец“ ISBN 978-954-09-0342-2, правото на авторство,

върху които притежава, на основание наследяване на Богомил Райнов.

ОСЪЖДА, на основание чл. 95а, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, „Издателство

Захари Стоянов“ ЕООД, ЕИК 121285809, гр. София, бул. „Цариградско шосе“

№ 117, представлявано от Иван Йорданов Димитров да заплати на Иванка

Богомилова Райнова-Линтъл, ЕГН **********, гр. София, ул. „******

******“ № 48 сумата от 300 лв., частичен размер от вземане в размер на 8 333

лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от

Иванка Богомилова Райнова-Линтъл в качеството й на притежател на

авторски права, на основание наследяване, за издаването на „Български

приказки“, издание 2017 г., с ISBN 978-954-09-1190-8; сумата от 300 лв.,

частичен размер от вземане в размер на 8 333 лв., представляваща

обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от Иванка Богомилова

Райнова-Линтъл в качеството й на притежател на авторски права за

произведението „Приказки от цял свят“, ISBN 978-954-09-1151-9, двете

произведения създадени от Николай Райнов; сумата от 300 лв., частичен

размер от вземане в размер на 8 333 лв., представляваща обезщетение за

неимуществени вреди, претърпени от Иванка Богомилова Райнова-Линтъл в

качеството й на притежател на авторски права за произведението

„Предговор“, създадено от Богомил Райнов, включен в сборника „Български

приказки“, ведно със законната лихва върху всички присъдени суми от

предявяване на исковата молба от 05.09.2019 г. до окончателното изплащане

на задълженията.

ОСЪЖДА, на основание чл. 95а, ал.1, т. 1 от ЗАПСП, „Издателство

Захари Стоянов“ ЕООД, ЕИК 121285809, гр. София, бул. „Цариградско шосе“

№ 117, представлявано от Иван Йорданов Димитров да заплати на Иванка

Богомилова Райнова-Линтъл, ЕГН **********, гр. София, ул. „******

******“ № 48 сумата от 278 лв., обезщетение за имуществени вреди, за

издаденото през 2017 г. издание на „Български приказки“, с автор Николай

Райнов, ISBN 978-954-09-1190-8, както и сумата от 300 лв., представляваща

обезщетение за имуществени вреди от издаването през 2017 г. на „Приказки от

цял свят“ с автор Николай Райнов, ISBN 978-954-09-1151-9, ведно със

законната лихва върху присъдената сума от подаване на исковата молба

05.09.2019 г. до окончателното изпълнение на задълженията.

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 95б, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП,

разгласяване за сметка на „Издателство Захарий Стоянов“ ЕООД, на

диспозитива на настоящето решение във вестниците „Труд“ и „Сега“, както и

разгласяване в часовия пояс между 17 ч. и 20 ч. в ефира на Българската

национална телевизия.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част, с която са

отхвърлени исковете за обезщетение на Иванка Райнова-Линтъл срещу

„Издателство Захари Стоянов“ ЕООД в качеството й на наследник на Николай

Райнов за издаване на сборника „Български приказки“ за заплащане на

обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 300 лв. до 1000 лв.,

частичен иск от 8 333 лв., като неоснователен, на иска за имуществени вреди

за разликата над 278 лв. до напълно предявения размер от 300 лв., като

неоснователен; за издаване на сборника „Приказки от цял свят“, иска за

заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 300 лв.

до 1000 лв., като неоснователен; за издаване на „Предговор“ с автор Богомил

Райнов, включен в сборник „Български приказки“ - иска за заплащане на

обезщетение за имуществени вреди за сумата от 300 лв. и иска за разликата

над 300 лв. до 1000 лв. частичен иск от 8 333 лв., обезщетение за

неимуществени вреди, както и относно произведението „Лека ни пръст. Мир

на праха ни.“ обезщетение за имуществени вреди от 296,25 лв., като погасен

по давност, а за разликата над 296,25 лв. до 300 лв., като неоснователен, както

и за иска за неимуществени вреди за сумата от 300 лв., като погасен по

давност, а за разликата над 300 лв. до 1000 лв. като неоснователен, частичен

иск от 8 333 лв.; както и по отношение на произведението „Писмо от

мъртвец“ иска за заплащане на имуществени вреди от 300 лв., като погасен по

давност, искът за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за това

произведение за сумата от 300 лв. като погасен по давност, за разликата над

300 лв. до 1000 лв. частичен иск от 8 333 лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК „Издателство Захари

Стоянов“ ЕООД, ЕИК 121285809, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 117,

представлявано от Иван Йорданов Димитров да заплати на Иванка

Богомилова Райнова-Линтъл, ЕГН **********, гр. София, ул. „******

******“ № 48 сумата от 12 201 лв., направените разноски за всички

инстанции.

Решението не подлежи на обжалване.

