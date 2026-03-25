Как се променя доверието на инвеститорите през първите месеци от членството в еврозоната?

Въпреки че е рано да се правят дългосрочни изводи, първите месеци след въвеждането на еврото показват стабилност и нарастващо доверие от страна на инвеститорите. Показателен е фактът, че още през първата седмица на 2026 г. търговията на Българската фондова борса се увеличи с 50% на годишна база, докато индексът SOFIX нарасна с 18,6%, отбелязвайки най-голям ръст сред повече от 90 основни борсови индикатора, следени от Bloomberg. Това доказва, че още от първите дни на членството на България в еврозоната пазарите посрещнаха новата валута с висока степен на доверие и оптимизъм.

Преходът към еврото в България бе внимателно подготвен и протече без сътресения за финансовата система, което е ключов фактор за оценката на външните пазари относно стабилността на българската икономика. Това се отразява с намаление на дела на предприемачите, които посочват несигурната икономическа среда като основна пречка пред осъществяването на тяхната икономическа дейност. Според данни от наблюдението на бизнес тенденциите на Националния статистически институт, през февруари 2026 г. този дял спада с 4.8 пункта спрямо декември 2025 г. в промишлеността, с 3.8 пункта в строителството и с 2.9 пункта в услугите. Подобни нагласи в бизнеса са важен индикатор за инвеститорите, тъй като стабилната и предвидима икономическа среда създава по-благоприятни условия за инвестиционна активност.

Премахването на валутния риск при инвестиции и сделки в рамките на еврозоната е причина за засилване на доверието на инвеститорите. В България и досега този риск беше силно ограничен поради действието на паричния съвет и фиксирания курс на лева към еврото. Присъединяването към еврозоната допълнително повишава предвидимостта за бизнеса и инвеститорите. Това улеснява финансовото планиране и прави инвестиционната среда по-прозрачна. За компаниите, които работят с партньори от други държави в еврозоната, това означава по-ниски разходи и по-голяма сигурност при дългосрочни проекти. Същевременно, членството в еврозоната улеснява достъпа до европейските финансови пазари и увеличава видимостта на страната за международните компании.

Членството в еврозоната има значение и за общата финансова репутация на държавата. Включването в общото валутно пространство означава, че страната е преминала през строг процес на оценка на икономическата стабилност, публичните финанси и банковия сектор. Подобни фактори влияят пряко върху интереса на инвеститорите.