Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Как се променя доверието на инвеститорите през първите месеци от членството в еврозоната?

Днес, 12:58
Въпреки че е рано да се правят дългосрочни изводи, първите месеци след въвеждането на еврото показват стабилност и нарастващо доверие от страна на инвеститорите. Показателен е фактът, че още през първата седмица на 2026 г. търговията на Българската фондова борса се увеличи с 50% на годишна база, докато индексът SOFIX нарасна с 18,6%, отбелязвайки най-голям ръст сред повече от 90 основни борсови индикатора, следени от Bloomberg. Това доказва, че още от първите дни на членството на България в еврозоната пазарите посрещнаха новата валута с висока степен на доверие и оптимизъм.

Преходът към еврото в България бе внимателно подготвен и протече без сътресения за финансовата система, което е ключов фактор за оценката на външните пазари относно стабилността на българската икономика. Това се отразява с намаление на дела на предприемачите, които посочват несигурната икономическа среда като основна пречка пред осъществяването на тяхната икономическа дейност. Според данни от наблюдението на бизнес тенденциите на Националния статистически институт, през февруари 2026 г. този дял спада с 4.8 пункта спрямо декември 2025 г. в промишлеността, с 3.8 пункта в строителството и с 2.9 пункта в услугите. Подобни нагласи в бизнеса са важен индикатор за инвеститорите, тъй като стабилната и предвидима икономическа среда създава по-благоприятни условия за инвестиционна активност.

Премахването на валутния риск при инвестиции и сделки в рамките на еврозоната е причина за засилване на доверието на инвеститорите. В България и досега този риск беше силно ограничен поради действието на паричния съвет и фиксирания курс на лева към еврото. Присъединяването към еврозоната допълнително повишава предвидимостта за бизнеса и инвеститорите. Това улеснява финансовото планиране и прави инвестиционната среда по-прозрачна. За компаниите, които работят с партньори от други държави в еврозоната, това означава по-ниски разходи и по-голяма сигурност при дългосрочни проекти. Същевременно, членството в еврозоната улеснява достъпа до европейските финансови пазари и увеличава видимостта на страната за международните компании.

Членството в еврозоната има значение и за общата финансова репутация на държавата. Включването в общото валутно пространство означава, че страната е преминала през строг процес на оценка на икономическата стабилност, публичните финанси и банковия сектор. Подобни фактори влияят пряко върху интереса на инвеститорите.

Последвайте ни и в google news бутон

Още новини по темата

Втори дом в България – защо чужденците все по-често купуват имоти у нас според Imoti.com
23 Март 2026

Какво се промени в туристическия сектор - цени, услуги, резервации?
17 Март 2026

Автоаксесоари, които си струват: Какво най-често търсят шофьорите в Bazar.bg
16 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

Auto.bg съветва: автоматична или ръчна скоростна кутия – плюсове, минуси и поддръжка
09 Март 2026

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
02 Март 2026

Панел или тухла: какво избират купувачите през 2026 г. според данни на Imoti.com
02 Март 2026

Как се справят фирмите през първите два месеца
02 Март 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Акита – какво трябва да знаете, преди да изберете това куче чрез Bazar.bg
23 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

Шест златни правила за сигурност на парите на възрастните хора
10 Февр. 2026

Първи месец само в евро - какво трябва да знаем – ресто, къде и как превалутираме

05 Февр. 2026

Хоби, което се изплаща: Най-търсените артикули за свободното време в Bazar.bg
02 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПРАВОЧНИК

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?