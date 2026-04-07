Несебър бие София по туристи

Пет общини приемат 50% от туристическия поток в България

Днес, 09:38
Най-туристически активната община в България е Несебър. През миналата година тя е била посетена от почти 1,5 млн. туристи, като по този начин изпреварва столицата.

София през 2025 г. е привлякла 1,3 млн. туристи и се нарежда на второ място. Следват Варна с 1,2 млн., Пловдив – 410 хил. и Балчик с 378 хил.. Тези пет общини формират 50% от туристическия поток в страната, показва проучване на Института за пазарна икономика.

В Топ 10 на най-посещаваните от туристи градове с над 200 хиляди гости през 2025 г. са още Велинград, Банско, Бургас, Хисаря и Самоков.

С над 100 хиляди посетители са били други 19 общини. Това са предимно курорти за морски, планински и спа туризъм и областни центрове, при които водеща роля играе градският туризъм и бизнес пътуванията. 

Несебър е и лидер по дял на чуждестранните туристи спрямо общия брой посетители в местата за настаняване в общината - 76%.

За черноморските общини туризмът има ключова роля за местната икономика, като секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ създава над 50% от добавената стойност. Най-голям принос туризмът има в икономиката на Примерско с 56%, както и в Несебър с 55% и в Созопол с 54%.

В много общини се наблюдава ръст на туристите спрямо предната 2024 г. В София туристите пренощували в места за настаняване през миналата година са над 1 277 600 и са с 9% повече от предната година. С близо 9% са се увеличили и гостите на Пловдив.  Във Варна ръстът е 7.6%, а в Бургас - над 10%.

Най-силен ръст се отчита в няколко относително малки общини – Брезово край Пловдив регистрира 211% увеличение на туристите, посетили места за настаняване. В Свиленград увеличението е със 153%, а в Златарица – със 109%.

Същевременно спадове има сред част от водещите туристически райони като Приморско, където броят на туристите е намалял с 11% и в Созопол със спад от 2% спрямо предходната година.

Приходите на хотелиерите достигат 1.4 млрд. евро

През 2025 г. общият размер на приходите от нощувки в местата за настаняване достигат 1,4 млрд. евро, показва проучването.

Несебър, Варна и София формират над 1/2 от тези приходи. Несебър например отчита 382 млн. евро, Варна - 252 млн, а столицата - 147 млн.

Важно е да се отбележи, че това са само приходите от нощувки на местата за настаняване, но в по-общ план сектор „Хотели и ресторанти“ прави неколкократно по-големи обороти - за 2024 г. те са за 5,3 млрд. евро.

В последните пет години туристическият сектор претърпя периоди както на почти пълно спиране на дейността по време на ковид-пандемията, така и на бурна експанзия след отпадането на ограничителните мерки и възобновяването на международните пътувания. Несигурната международна среда обаче ограничава потенциала за растеж.

В няколко черноморски общини отрасълът допринася за над половината икономическа активност – 56% в Приморско, 55% в Несебър и 54% ов Созопол. Във Варна делът на сектора е 9%, докато в столицата е едва 2,5%. В планинските курорти ролята на хотелите и ресторантите е по-ниска в сравнение с морските, като в Банско секторът създава 36% от добавената стойност, в Самоков – 23%, най-вероятно за сметка на други свързани услуги.

Ролята на чужденците в приходите от туризъм е особено значима. Абсолютен лидер в дела на чуждестранни туристи е Несебър (76%), следван от Варна и Каварна (по 70%). В по-южните части на Черноморието делът на чуждестранните туристи варира в диапазона 25-30%. В столицата той е 63%, а в Пловдив – 40%, като тук разликата се дължи на ключовата роля на летището в София.

