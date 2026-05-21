Цялото ръководство на БЕХ е сменено

Днес, 12:56
Ива Петрова
ПБ
Ива Петрова

Всички членове на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще бъдат сменени, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя представи на брифинг открити нередности в сектора и обясни бъдещите действия на новата власт за стабилизирането му.

В момента изпълнителен директор на БЕХ е Валентин Николов. Неговото място ще бъде заето от Андрей Живков, който беше министър на енергетиката в някои служебни кабинети на Румен Радев.

"Слагам екип със секторна експертност, който да повиши прозрачността и финансовата дисциплина, да въведе по-строг контрол и да ускори изпълнението на стратегическите проекти в енергетиката“, коментира Ива Петрова.

Тя съобщи, че предварителната оценка на състоянието на БЕХ показват управленски проблеми. Петрова цитира казуса със „златната“ нива, която БЕХ беше готов да купи за целите на изграждането на новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“. След разразилия се скандал в обществото, БЕХ оттегли одобрението си.

Другите членове в Съвета на директорите на БЕХ са Илза Чинкова, която в други служебни кабинети на Румен Радев беше изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“. Останалите трима членове са Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев.

Енергийният министър каза, че тези хора ще работят за „модерна енергетика, която гарантира сигурност на гражданите и конкурентоспособност на българския бизнес“.

