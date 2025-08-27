Държавата даде 5.5 млрд. лева на ББР и на БЕХ

Министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на енергетиката Жечо Станков обявиха целите на увеличението на капитала на ББР и БЕХ.

Министерски съвет реши да увеличи капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. и на Български енергиен холдинг с 1.5 млрд. лв.

Това намерение стана известно още при приемането на бюджета за 2025 г., в който бе гласувано поемането на нов дълг значително по-висок от необходимия за покриване на дефицита и обслужването на стари задължения. Конкретните суми, с които държавата смята да увеличи акционерното си участие в десетина държавни предприятия, бяха разписани в четиригодишната икономическа прогноза.

Държавата налива 7 млрд. лв. в БЕХ, ББР, "Терем" и още 7 дружества С проектобюджета правителството срамежливо прокарва потресаващ план - наливане на колосални средства в 10 държавни предприятия от най-различни сфери. Става дума за повече от 7 млрд.

Днешното увеличение на капитала не влияе на бюджетния дефицит, подчерта след заседанието на кабинета финансовият министър Теменужка Петкова. Средствата, необходими за тази финансова операция, не са част от разходната част на бюджета, а са изписани "под черта". Те обаче товарят данъчното бреме на страната, което тази година вече нараства с рекордните 16.5 млрд. лв.

Целта на увеличението на капитала на двете държавни дружества е свежите средства да бъдат използвани за изпълнение на инвестиционни проекти в ключови сфери, обясни финансовият министър Теменужка Петкова.

Контра

"Правителството превръща ББР от банка за подпомагане на малкия и средния бизнес в лична банка на Борисов и Пеевски, която по тяхна благословия да раздава пари на държавни предприятия и за "приоритетни" проекти по непрозрачен начин, заяви в позиция до медиите "Продължаваме промяната". "Капиталът на ББР се увеличава с 4 млрд. лв. Тези пари са част от изтеглените рекордни 16,5 млрд. лв. дълг, които ще се връщат от българските граждани", посочват от партията.

ПП настоява заедно с проекта за бюджет 2026 да се публикува ясен и подробен план как точно ще бъдат разпределени тези 4 млрд. лв. - в какви проекти, в кои региони и при какви условия.

От партията искат ББР да бъде проверена от международна одиторска фирма. И още - банката всеки месец да публикува отчети за поетите финансови ангажименти.

Общи приказки

Министър Петков очерта "ангро" мотивите и целите на решението. "По закона за ББР една от целите на държавната банка е да осигурява финансиране за публични инвестиции в приоритетни проекти. С въпросните 4 млрд. лв. ще се изработят финансови инструменти за проекти за реиндустриализация на районите чрез изграждане на индустриални зони и паркове, рехабилитация и изграждане на нова ВиК инфраструктура. Други важни сфери са зелената енергия, енергийната ефективност, както и сектор "Отбрана и сигурност", обясни Петкова.

Тя каза още, че след вписването в капитала на ББР 4-те млрд. лева щели да бъдат бъдат върнати на МФ и щели да се съхраняват и отчитат като "чужди средства" по сметка в БНБ.

Новият ресурс от 1.5 млрд. лв. в капитала на БЕХ ще се използва за изпълнение на инвестиционните програми на част от дружествата в енергийния холдинг. Ресорният министър Жечо Станков посочи приоритетните проекти, които ще получат финансиране: хидроагрегатите на ПАВЕЦ Чаира, вецове на НЕК, новите блокове в АЕЦ "Козлодуй". Пари ще има още за рехабилитация на преносните мрежи на ЕСО и "Булгартрансгаз".