ДПС и ИТН разиграха фарс срещу кабинета "Гюров" за БЕХ

БГНЕС Преструктурирането на БЕХ от години е ябълка на раздора, а политическата демагогия заплашва стотици милиони евро, които бюджетът на ЕС е готов да предостави за реформи.

В продължение на два дни депутати от ДПС и ИТН атакуват кабинета "Гюров", твърдейки, че се кани да закопае родната енергетика.

Въоръжени с протестно писмо от профсъюзите, Станислав Анастасов (дясна ръка на Делян Пеевски) и Павела Митова от ИТН нападнаха служебното правителство и най-вече ресорния министър Трайчо Трайков, че искали експресно да разпарчетосат Българския енергиен холдинг, да отцепят от него "Мини Марица Изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2" и да докарат БЕХ до фалит. В сряда и четвъртък Митова, която е шеф на парламентарната енергийна комисия, постави нов рекорд по брой свикани работни групи и заседания на комисията, нагнетявайки паника, че нещо страшно се случва.

На петото си от вчера събиране енергийната комисия реши да забрани на служебното правителство да се занимава с преструктурирането на БЕХ. Часове по-рано министър Трайков обясни, че за да се стигне до самото реформиране, трябва да има много солиден финансов анализ и план, а той тепърва ще се прави.

Всъщност преструктурирането на държавния енергиен холдинг е "баята" тема. То е част от злополучния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), по който България има осигурено многомилиардно финансиране за всякакви сектори - с условието да прави оздравителни реформи. Още през 2024 г. тогавашният енергиен министър Владимир Малинов заяви, че ако София не спази поетия ангажимент да отдели двата ключови преносни оператора - "Булгартрансгаз" и ЕСО (диспечер на електроенергийната ни мрежа), БЕХ няма да получи третото и четвъртото плащане по ПВУ. "Или преструктурираме БЕХ, или губим 900 млн. лв.", заяви Малинов преди две години.

Същото казва сега и настоящият министър Трайчо Трайков. Днес в енергийната комисия той разясни какви са последните развития по темата. Двата преносни оператора няма да се отделят - техните активи са огромни, а холдингът има два големи облигационни заема и кредиторите са дали да се разбере, че държат "Булгартрансгаз" и ЕСО да останат в БЕХ. Вместо това от енергийния холдинг ще бъдат отделени други две държавни предприятия - "Мини Марица Изток" и ТЕЦ "Марица изток 2".

Те ще бъдат обединени в нов холдинг, условно наречен БЕХ 2.

"Тази модифицирана реформа е съгласувана с ЕК, а тъй като новият холдинг ще се нуждае от държавна помощ, ще трябва да има много ясен план за финансиране, с разчети за разходите и инвестициите", каза служебният министър. Той припомни, че са обсъждани схеми за ранно пенсиониране на миньорите, развитие на заместващи дейности, поддръжка на въглищни мощности, които могат да се използват и т.н., а всичко това изисква пари. Без редовен бюджет, мерките не могат да се планират, подчерта Трайков. Въпросните мерки впрочем са тема на оживени обсъждания поне от 3-4 години.

И макар че служебният министър обясни, че реформата още е само проект, депутатите все пак решиха да забранят на временното правителство да я прави.

Коментарът на министъра

"Комисията по енергетика реши да наложи мораториум върху действията на служебното правителство по частта от ПВУ, касаеща БЕХ. На практика това обрича получаването на близо 900 млн. евро - неприемането на подготвителната стъпка за оздравяването на БЕХ заедно със Законопроекта за ВиК възлиза на обща стойност 874 млн. евро", написа в профила си във Фейсбук министър Трайчо Трайков.

"Включената в четвъртото искане за плащане мярка, касаеща БЕХ, е само подготвителна стъпка, без преки последствия, изпълнението й би дало зелена светлина на министъра на енергетиката да работи по подготовката на мащабна инвестиционна програма за оздравяване на дружеството. БЕХ, както и въглищната енергетика ще могат да се възползват от предвидените евросредства. В противен случай служебното правителство получава спокойствието да не прави нищо по темата, но индустрията ще изгуби средствата, предоставяни на този етап, и ще продължи да битува в несигурност.

Смятам, че миньорите бяха лъгани и използвани от партиите достатъчно. Време е вече да се залавяме за работа, за да оздравим дружествата!", завършва Трайков.