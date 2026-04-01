Съдът отказа да конфискува пари, акции и имоти от Трайчо Трайков

Съдът отхвърли иска за конфискация на имущество на стойност 2 372 004 лв., което специалната комисия водеше срещу настоящия служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков. Така 8 години след образуването си делото приключи на първа инстанция. Това видя "Сега" в деловодството на Софийския градски съд. Комисията е осъдена да плати на Трайков 14 153 евро разноски по делото - адвокатски хонорар и депозити за вещи лица. Отделно комисията дължи и 48 511 евро държавна такса.

Преди 2 години комисията се отказа от малка част от иска - в размер на около 20 хил. лв., но основните претенции останаха.

Производството за конфискация стана възможно, след като Трайков бе обвинен по делото за приватизацията на държавния дял в електроразпределителната компания ЕВН. Той беше подсъдим заедно с издателя Иво Прокопиев, Симеон Дянков и трима служители на инвестиционния посредник "Булброкърс". След като шестимата бяха оправдани на две инстанции с мотив, че деянието не е престъпление, прокуратурата се отказа да протестира и пред върховния съд и така на практика призна провала си.

Делата за конфискация обаче останаха да висят, тъй като законът не изисква осъдителна присъда, а само повдигнато обвинение.

От експертизите по делото за конфискация излиза, че разходите на Трайков не превишават приходите му, а обратно - доходите му са с 40 4631 лв. повече от придобитото имущество. "Това означава, че той е разполагал с повече законни доходи, отколкото е придобил имущество. В този случай не само че не е налице значително несъответствие, но и липсва каквото и да е основание за отнемане на имущество", казва в решението си съдия Гергана Кратункова.

Тя допълва, че дори и по делото да беше установено значително несъответствие, то искът би бил отново неоснователен. И се аргументира с решение на Европейския съд по правата на човека, според което "за да бъде една конфискация по Закона от 2012 г. в съответствие с изискванията и гаранциите на европейската конвенция, националните органи трябва да установят някаква престъпна дейност или административно нарушение, за които се твърди, че са довели до придобиването на имуществото, подлежащо на отнемане, както и връзка между тази дейност и въпросното имущество".

И още от съдебното решение: "Легитимната цел на закона е да се отнема имущество, придобито от незаконна дейност. Комисията като ищец е длъжна да докаже незаконната дейност, възможността да се получават доходи от нея и връзката между доходите и придобитото имущество. В случая тези предпоставки не са налице."

Решението на градския съд не е окончателно и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество може да отнесе казуса пред апелативната инстанция.