Трайков се обяви за временни и ограничени мерки за ръста на цените

Днес, 09:36
Трайчо Трайков
БГНЕС
Трайчо Трайков

Най-добре работят мерки, които са временни, таргетирани и ограничени – така служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира пред БНТ проблема с повишаващите се цени. Според него въвеждането на тавани на цените е мярка, която почти никога не работи.

Той посочи, че цените на горивата са близо една трета по-високи в сравнение с миналия месец, а перспективите за скорошен край на кризата са неясни. Трайков смята, че правителството трябва да се намесва с ограничените си ресурси така, че да се намалява инфлацията и да се подпомагат по-уязвимите групи. Сред възможните мерки не е намаляване на ДДС, което вече поискаха някои бизнеси.

Министърът напомни, че през 2008 г., въпреки че нямаше война, петролът е стигнал 140 долара за барел. Сега, в условията на война, цените все още са по-ниски, защото значителен дял от енергията вече не е свързана с фосилните горива.

