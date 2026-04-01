Скъпите горива вече носят 50-60 млн. евро повече приходи от ДДС

Раздаването на 20 евро месечно за зареждане с бензин или дизел не е проинфлационна мярка, защото не е за всички собственици на автомобили, смята финансовият министър Георги Клисурски.

Увеличението на цените на бензина и дизела след избухването на войната в Близкия изток към този момент ще донесе около 50-60 млн. евро повече приходи от ДДС в бюджета до края на годината. Тези допълнителни данъчни постъпления ще покрият част от извънредните разходи, които правителството трябва да направи за изпълнение на антикризисни мерки срещу инфлацията.

Това коментира пред БНТ финансовият министър Георги Клисурски. Той подчерта, че обявеният от служебното правителство пакет от мерки на стойност 100 млн. евро цели да се овладее инфлацията в зародиш, затова те са насочени към най-уязвимите сектори като транспорта и земеделието, както и хората с ниски доходи.

Според Клисурски раздаването на 20 евро месечно за зареждане с бензин или дизел не е проинфлационна мярка, защото не е за всички собственици на автомобили, а само за тези със средномесечен доход до 652 евро за 2025 г. или 537 евро за 2024 г., както и не е за неограничено количество. "Ако зареждаш много повече от 100 литра на месец, няма как да компенсираш само с 20 евро увеличените цени на горивата", посочи Клисурски.

От социалното министерство обявиха днес, че над 45 000 заявления за помощ от 20 евро са подадени вече в Агенцията за социално подпомагане. Отделно агенцията имала банковите сметки на други над 1 милион собственици на автомобили, които отговарят на подоходния критерий.

По данни на НАП към 31 март средната цена на бензин А95 е 1.46 евро за литър, което е 17% поскъпване от началото на войнните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Дизелът вече е средно 1.67 евро за литър или 30% увеличение на цената.

Останалите 40 млн. евро извънредни разходи в пакета от антикризисни мерки ще трябва да се осигурят за сметка на други разходи. Политическо решение ще бъде кои други разходи няма да се извършат до края на годината, обясни Клисурски.

По думите му може да се разчита и на Фискалния резерв, където има над 6 млрд. евро.

Днес служебното правителство реши на своето заседание да създаде кризисен щаб, който да помага в трудната ситуация с поскъпването на горивата и останалите стоки и услуги заради войната в Близкия изток.

"Ако войната в Близкия изток продължи, а с това и кризата с горивата се задълбочи, този щаб ще предприеме и още мерки", посочи Клисурски.

Служебното правителство подготвя проект за редовен държавен бюджет, който да внесе като предложение, ако в следващия парламент не бъде излъчено управленско мнозинство, обяви още министър Клисурски. Той обаче не съобщи какъв е бюджетният дефицит в края на март, въпреки че днес е 1 април.

Служебният кабинет ще изпрати в четвъртък искане до Европейската комисия за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което е на стойност 900 млн. евро и се очаква да постъпи до края на юни. България обаче може да загуби част от средствата, тъй като парламентът не е приел закона за ВиК сектора, както и реформата в "Българския енергиен холдинг".

Клисурски е назначил финансова инспекция в три министерства заради прекомерно завишени разходи в тях - на земеделието, здравеопазването и на регионалното развитие. Ще проверим договорите подписани в МРРБ за пътна поддръжка, където над 1 милиард евро са разходвани предсрочно, каза Клисурски.