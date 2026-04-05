Трайков: Промяна в търговията с емисии ще свали цените

БГНЕС В лицето на лигнитните въглища България разполага със собствен ресурс за производство на електроенергия, който има потенциал да осигури конкурентно производство на електроенергия и стабилност на мрежата, обяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков е обсъдил с посланика на Франция у нас Мари Дюмулен възможността за преразглеждане на търговията с въглеродни емисии като временна мярка срещу повишението на цените, става ясно от съобщение на Министерството на енергетиката.

„Най-сериозната възможност за нас за намаляване на цените и ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси е временната промяна в схемата за търговия с емисии. В лицето на лигнитните въглища България разполага със собствен ресурс за производство на електроенергия, който има потенциал да осигури конкурентно производство на електроенергия и стабилност на мрежата в контекста на сривовете на мрежата в Португалия, Испания и части от Франция преди година. Този ресурс трябва да бъде използван в тази ситуация“, е заявил министър Трайков.

Двамата се съгласиха, че такова временно решение не отменя ангажиментите за декарбонизация в дългосрочен план, се казва в съобщението.

Европейската схема за търговия с емисии, въведена в подкрепа на декарбонизацията, в момента търпи критики от много държави, тъй като повишава цената на произвежданата електроенергия в съюза и прави това производство неконкурентно.

У нас работодателските организации също се обявиха за увеличаване на квотите или направо отмяна на схемата за търговия с емисии, докато се води войната в Близкия изток и разклаща пазарите на петрол и природен газ. От Асоциацията на индустриалния капитал в България обявиха, че в момента, за да произведем един мегаватчас от въглищните централи, който струва 50-60 евро, плащаме още 100 евро за емисии, което не правят нашите конкуренти, при което тяхната продукция е значително по-евтина.

Енергийната свързаност в контекста на кризата, породена от военните действия в Близкия изток, също бе една от темите в разговора на министър Трайков с посланик Дюмулен. "България разполага с една от най-добрите свързаности в региона, държавите от Западна Европа също, но „тесни места“ в мрежата между тези два региона затрудняват доставките между тях и не работят в полза на свободния пазар", е казал Трайков.

Двамата обсъдиха и въведените от България и Франция мерки за защита на бизнеса и потребителите от високите цени на горивата и енергията. По думите на министър Трайков мерките работят ефективно, когато са временни, добре таргетирани и ограничени и тези, въведени от страната ни, са получили висока оценка от Европейската комисия.

Енергийният министър е откроил и основните приоритети в работата си: Планът за възстановяване и устойчивост, удължаването на дерогацията за работата на Лукойл у нас, държавната помощ за енергоинтензивната индустрия, както и развитието на газовите коридори, в т.ч. Вертикалния газов коридор, на които се разчита да повишат капацитетите за пренос на природен газ от юг на север.