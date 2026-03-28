Никой не харесва мерките на кабинета за горивата

Идеите не са конкретни, а парите не са достатъчни, смятат представители на различни сектори

Днес, 15:50
Полина Карастоянова
Секторите, които правителството реши да подпомага заради скока в цените на горивата, са недоволни от мерките. Това стана ясно от техни коментари по БТВ днес. Снощи премиерът и няколко министри представиха пакет от мерки на стойност 100 млн.евро.

„Казва се: „Ще бъдат осигурени средства за извънградските превози“, но не е ясно какъв ще бъде размерът на тези средства. Не стана ясно дали тези средства ще бъдат предоставени на всички автобусни линии в страната, защото в момента се субсидират само част от тях. Ще бъдат ли субсидирани всички населени места, всички транспортни връзки? Не става ясно какво ще правим с ученическите превози“, коментира председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. Тя обясни, че са се срещнали с представители на кабинета, но по време на разговорите не е съобщена конкретика. Тя беше категорична, че 100 млн. евро за всички сектори са крайно недостатъчни.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров коментира, че е получил десетки обаждания, че се създава впечатление в обществото, че подпомаганите земеделци и животновъди ще получат държавна помощ, за да могат хората в магазините да купуват евтини храни. „Този акциз, за който беше съобщено, че е допълнителна мярка, не е допълнителна. Тези 100 млн. браншът получава повече от 17 г. като преотстъпен данък. И това работи в повечето европейски страни. Демек – нищо ново. Никъде няма компенсации за торове. Ние правим нещо и сме си заровили главата като щраус в пясъка. В съседна Гърция дават веднага 15% помощ заради цената на торовете, защото те поскъпнаха с 40%“, каза Зоров.

„Противодействията на липсата на ликвидност не са кредити, защото средният, малкият и микробизнесът не могат да поемат повече кредити и изплащане на повече задължения. Условията на ББР са по-рестриктивни дори от тези на някои търговски банки. Ако трябва да подпомогнем ресторантьорския и хотелиерския бранш, е необходима диференцирана ставка по ДДС за туристическия бизнес. България е единствената страна в еврозоната, която не прилага тази диференцирана ставка. Тя не е инструмент за по-ниски цени, а инструмент бизнесът да оцелее“, смята изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.

