Фискалният съвет: По-малък ДДС на горивата не решава проблема с цените им

Днес, 18:04
Фискалният съвет, председателстван от Симеон Дянков, напомни, че бизнесът често не реагира с намаляване на цените си при сваляне на ДДС, а задържа част от ползата под формата на по-високи печалби.
Фискалният съвет се противопостави на призивите за намаляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) за горивата като антикризисна мярка за овладяване ръста на цените им.

"Подобна мярка не е ефективен или подходящ отговор на външни ценови шокове. Намаляването на ДДС би било скъпо и ограничено по ефект средство за овладяване на инфлацията" посочват в свое становище от Фискалния съвет.

Експертите разясняват, че вътрешната данъчна политика има ограничено влияние върху цените на едро, които се влияят от котировките на петрола и природния газ. Намаляването на ДДС може временно да понижи крайните цени, но не увеличава предлагането и не намалява вносните разходи. Напротив, чрез изкуствено понижаване се стимулира търсенето в условия на ограничено предлагане, което забавя необходимото приспособяване на пазара.

Второ, практиката показва, че бизнесът често не реагира с намаляване на цените си при сваляне на ДДС, а задържа част от ползата под формата на по-високи печалби. В условия на ограничена конкуренция или пазарна концентрация - каквито съществуват на пазара на горива и търговията на дребно в България, този ефект може да бъде още по-силен. В резултат домакинствата едва ли ще усетят ефективността на мярката.

Трето, намаляването на ДДС е скъпо за бюджета, предупреждава Фискалният съвет. ДДС е основен източник на приходи за българския бюджет. Намаляването на ставката би довело до сериозен спад в приходите и би ограничило възможностите на държавата да финансира други приоритети като социална подкрепа, инфраструктура или енергийна диверсификация. Освен това, ползите от по-ниско ДДС се разпределят пропорционално между всички потребители, което означава, че домакинствата с по-високи доходи получават по-голяма полза. Това прави мярката по-малко ефективна в сравнение с целеви помощи за уязвимите групи.

Дори когато част от намалението на ДДС се прехвърли към потребителите, ефектът обикновено е краткотраен и цените отново нарастват.

Накрая, намаляването на ДДС върху енергията може да подкопае дългосрочни политики, свързани с енергийната ефективност и прехода към по-устойчиви източници. По-високите енергийни цени създават стимули за икономии и инвестиции в ефективност. Изкривяването на тези ценови сигнали чрез данъчни облекчения може да увеличи уязвимостта на България към бъдещи външни шокове, се казва в позицията на Фискалния съвет.

