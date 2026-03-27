Кабинетът обяви мерки за бизнеса за 100 млн. евро

Те са насочени към най-засегнатите в момента - транспортните компании, земеделието и малките фирми

Днес, 19:55
Целта е високите цени на горивата и тока да не бъдат прехвърлени към крайните цени на стоките и услугите, обяви премиерът Андрей Гюров

Пакет от мерки за подпомагане на бизнеса заради скока в цените на горивата на стойност около 100 млн. евро представи тази вечер служебният кабинет.

Те са насочени към най-засегнатите за момента бизнеси - транспортните компании, земеделието, енергоинтензивната индустрия и малките фирми. Целта е високите цени на горивата и тока да не бъдат прехвърлени към крайните цени на стоките и услугите, обяви премиерът Андрей Гюров.

Не стана ясно обаче откога ще бъдат задействани мерките.

Както вече е известно, правителството ще отложи с три месеца въвеждането на по-високи тол такси за транспортните фирми - за товарни и пътнически превози. Новата тарифа трябваше да влезе в сила от 1 април, но ще бъде отложена за юли.

За транспортните фирми ще бъде удвоена държавната помощ - от 25 милиона на 50 милиона евро, обяви министърът на икономиката Ирина Щонова. Освен това с гаранциите на Българската агенция за експортно застраховане ще бъдат разсрочени лизинговите вноски на транспортните компании. Ще бъде осигурена и допълнителна субсидия за градския транспорт в отдалечените райони в страната.

Също чрез Българската агенция за експортно застраховане ще бъдат задействани и специални застраховки за отпускане на кредити на малки и средни фирми при облекчени условия. 

В сектор "Земеделие" всички субсидии ще бъдат изтеглени напред във времето, така че фермерите да разполагат с достатъчно ликвидност, за да посрещнат без притеснение сеитбата и торенето през пролетта. Ще се намали допълнително и акцизът за газьола, който се ползва в селското стопанство.

За бизнеса ще се облекчат условията за получаване на компенсации при високи цени на електроенергията. "И в момента има схема за компенсиране, която се задейства при цени над 240 лв. или 120 евро за мегават час за шестмесечен период. Ще я направим по-оперативна тази схема - тя ще се прилага месец за месец, а не за общ шестмесечен период. Така ще може да се хванат острите ценови шокове в даден месец", обясни министърът на енергетиката Трайчо Трайков. При цени над 120 евро за мегават час средномесечно, 50% от разходите над тази цена ще се покриват от фонд "Сигурност за електроенергийната система".

Отделно се очаква да се задейства и схемата за подпомагане на разходите за ток на енергоинтензивната индустрия, за която всеки момент ще получим одобрение от Брюксел, посочи още Трайков. Тази схема ще се прилага при надхвърляне на 63 евро за мегаватчас за месец. Трайков уточни, че парите по тази схема са бюджетирани още миналата година във ФСЕС и са на стойност 125 млн. евро. Компенсации по тази схема са предвидени до 1 юли 2026 г. 

Премиерът Андрей Гюров обяви, че ще има и други мерки за подкрепа на бизнеса, като специален щаб в МС ще следи отделните сектори и ще преценява кога е необходима допълнителна намеса. В щаба ще участват икономическите министри, а също представители на НАП, Агенция Митници, КЗП и НСИ.

