Дизелът поскъпна с 37%, а бензинът с 18,7% от началото на войната

05 Апр. 2026
Илияна Кирилова

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37 процента от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина - с 18,7 процента, сочат оповестените днес данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст със 37 процента спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран. 

За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7 процента - до 1,46 евро за литър, сочат данните на НАП.

НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво - 1,27 евро за литър.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, цените на суровия петрол се покачиха рязко, което доведе до поскъпване на горивата по целия свят. Много държави въведоха мерки, за да противостоят на поскъпването на енергията.

